Десятки дронов сбили над Россией

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Российские системы ПВО уничтожили десятки дронов
Российские системы ПВО уничтожили десятки дронов Фото:

Вечером 23 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны России.

«С 20:40 мск до 23:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них десять — над акваторией Черного моря, девять — над акваторией Азовского моря, два — над территорией Краснодарского края», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что вечером 22 июля российские средства ПВО уничтожили 51 дрон над территорией РФ. Беспилотники были сбиты на подлете к Крыму над акваторией Черного моря.

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Вечером 23 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны России. «С 20:40 мск до 23:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них десять — над акваторией Черного моря, девять — над акваторией Азовского моря, два — над территорией Краснодарского края», — сказано в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 22 июля российские средства ПВО уничтожили 51 дрон над территорией РФ. Беспилотники были сбиты на подлете к Крыму над акваторией Черного моря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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