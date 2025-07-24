Десятки дронов сбили над Россией

Вечером 23 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны России.
«С 20:40 мск до 23:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них десять — над акваторией Черного моря, девять — над акваторией Азовского моря, два — над территорией Краснодарского края», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что вечером 22 июля российские средства ПВО уничтожили 51 дрон над территорией РФ. Беспилотники были сбиты на подлете к Крыму над акваторией Черного моря.
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