В России создадут стелс-беспилотник «Илья Муромец» для эвакуации раненых

Российские инженеры разрабатывают беспилотник для экстренной эвакуации раненых
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России создадут беспилотник для эвакуации раненых
В России создадут беспилотник для эвакуации раненых Фото:

Российские инженеры разрабатывают невидимый тяжелый беспилотник «Илья Муромец» для экстренной эвакуации тяжелораненых бойцов с поля боя. Об этом сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.

«Мы работаем над проектом тяжелой воздушной платформы коптерного типа “Илья Муромец” с грузоподъемностью 100 кг, предназначенной для экстренной эвакуации тяжелораненых. В ходе эвакуации стабилизированных раненых планируется размещать в контейнерах из композитных материалов, оборудованных системами жизнеобеспечения. Аналогичные контейнеры уже разработаны и готовятся для применения в зоне СВО для транспортировки раненых в безопасное место», — рассказал Братеньков ТАСС.

Он уточнил, что для снижения вероятности поражения беспилотника средствами противника на аппарате планируется использовать стелс-технологии и специальное полимерное покрытие, эффективность которого проверят в ходе испытательных полетов перед радарами. Также инженеры намерены внедрить инерциальные навигационные системы для работы дрона в условиях радиоэлектронной борьбы и обеспечения огибания рельефа на маршруте. Это, по словам Братенькова, повысит безопасность и эффективность эвакуаций в современных условиях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские инженеры разрабатывают невидимый тяжелый беспилотник «Илья Муромец» для экстренной эвакуации тяжелораненых бойцов с поля боя. Об этом сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков. «Мы работаем над проектом тяжелой воздушной платформы коптерного типа “Илья Муромец” с грузоподъемностью 100 кг, предназначенной для экстренной эвакуации тяжелораненых. В ходе эвакуации стабилизированных раненых планируется размещать в контейнерах из композитных материалов, оборудованных системами жизнеобеспечения. Аналогичные контейнеры уже разработаны и готовятся для применения в зоне СВО для транспортировки раненых в безопасное место», — рассказал Братеньков ТАСС. Он уточнил, что для снижения вероятности поражения беспилотника средствами противника на аппарате планируется использовать стелс-технологии и специальное полимерное покрытие, эффективность которого проверят в ходе испытательных полетов перед радарами. Также инженеры намерены внедрить инерциальные навигационные системы для работы дрона в условиях радиоэлектронной борьбы и обеспечения огибания рельефа на маршруте. Это, по словам Братенькова, повысит безопасность и эффективность эвакуаций в современных условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...