В аэропортах Москвы массово задерживают рейсы

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В аэропортах Москвы массово задерживают рейсы на фоне непогоды
В аэропортах Москвы массово задерживают рейсы на фоне непогоды Фото:

В московских аэропортах ночью 24 июля задержаны 16 авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней столицы.

По информации табло, в аэропорту Шереметьево задерживаются семь рейсов, во Внуково — шесть, в Домодедово — два, в Жуковском — один. В большинстве случаев задержка превышает два часа.

Оперативные службы аэропортов объясняют ситуацию ухудшением погодных условий. Как сообщили в Гидрометцентре России, ночью в Подмосковье ожидается туман, который может снизить видимость до 200–700 метров.

Ранее Москву накрыл циклон, вызвавший проливные дожди. Рекордный по силе ливень накрыл Москву. Для безопасности людей специалистам пришлось перекрывать дороги и мосты. Синоптики констатируют погодные антирекорды. Подробнее — в  материале URA.RU.

В Шереметьево задержали рейсы из-за непогоды
В Шереметьево задержали рейсы из-за непогоды
Фото:

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В московских аэропортах ночью 24 июля задержаны 16 авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней столицы. По информации табло, в аэропорту Шереметьево задерживаются семь рейсов, во Внуково — шесть, в Домодедово — два, в Жуковском — один. В большинстве случаев задержка превышает два часа. Оперативные службы аэропортов объясняют ситуацию ухудшением погодных условий. Как сообщили в Гидрометцентре России, ночью в Подмосковье ожидается туман, который может снизить видимость до 200–700 метров. Ранее Москву накрыл циклон, вызвавший проливные дожди. Рекордный по силе ливень накрыл Москву. Для безопасности людей специалистам пришлось перекрывать дороги и мосты. Синоптики констатируют погодные антирекорды. Подробнее — в  материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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