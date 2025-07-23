Самолет авиакомпании «Аэрофлот» из Челябинска в Сочи, который должен был вылететь в два часа ночи 24 июля, задерживается на 12 часов. Согласно информации онлайн-табло челябинского аэропорта "Курчатов", новый расчетный вылет назначен на 14:00.
"Рейс СУ 2953 Челябинск — Сочи авиакомпании «Аэрофлот». Время по расписанию — 24 июля 02:00. Расчетное время — 14:00", — следует из данных онлайн-табло.
В информации говорится, что регистрация на рейс начнется в 12:00, а посадка на борт запланирована на 13:20. Самолет обслуживается в терминале А и выполняется на воздушном судне Airbus.
Причины задержки рейса на данный момент не называются. Ночью 24 июля в аэропорту Сочи были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Спустя несколько часов их сняли.
Как URA.RU писало ранее, 20 июля в аэропорту Баландино Челябинска задержали рейсы, следующие в Санкт-Петербург, Сочи и Сургут. Были отменены три рейса до Москвы.
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