Новый порядок оплаты коммуналки: что нужно знать россиянами к завершению отопительного сезона

С завершением отопительного периода, который в разных регионах может наступить в апреле или мае, расходы на отопление у многих жителей прекратятся. Это может привести к уменьшению общей суммы коммунальных платежей, особенно там, где оплата происходит исходя из реального потребления услуг. В случае, если применяется равномерное распределение платежей, то общая сумма к оплате останется без изменений.
Кроме того, предвидится повышение тарифов на коммунальные услуги с первого июля 2025 года на средний уровень в 11,9%. В частности, ожидается увеличение стоимости газа на 10,3% и электроэнергии на 12,6%. Повышение затронет такие услуги, как холодное и горячее водоснабжение, отопление и другие. Подробнее о том, как изменятся расходы на коммунальные услуги после отопительного сезона и какие нововведения в сфере ЖКХ ждут россиян — в материале URA.RU.
Новый порядок оплаты коммуналки для владельцев долей
С 5 мая вступает в силу новая система оплаты коммунальных услуг для совладельцев жилых помещений. В соответствии с нововведениями, каждый владелец доли будет получать индивидуальные счета за услуги общедомового пользования и содержание жилого пространства, не зависимо от количества собственников. Это правило будет применяться ко всем объектам с долевой собственностью.
«Ранее владельцы долей могли договориться между собой о том, как делить расходы на коммунальные услуги, но теперь правила меняются. Управляющие компании будут автоматически рассчитывать платежи и выставлять счета пропорционально доле собственности. Например, если у вас 50% квартиры, вы будете платить половину общих расходов. Это упрощает процесс расчета и оплаты, а также избавляет от необходимости делить счета вручную», — объяснил для "Домклик" управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.
Более того, долги по коммунальным платежам теперь будут привязаны к конкретному собственнику, и если один из совладельцев прекратит платежи, его доля автоматически будет учтена в общих расчетах. Это упростит процесс взыскания задолженностей управляющими компаниями.
Собственники, которые не проживают в своих квартирах, получат возможность оспаривать расчеты за лично потребляемые услуги, такие как электроэнергия или водоснабжение. Однако платежи за поддержку и ремонт общего имущества, капитальные работы и вывоз мусора останутся обязательными для всех долевых владельцев.
Временное снижение тарифов на техническое обслуживание газового оборудования
Весной 2025 года жители России смогут воспользоваться временным снижением тарифов на техническое обслуживание газового оборудования, что позволит экономить несколько сотен рублей. Однако это уменьшение стоимости может оказаться кратковременным. К середине года ожидается возвращение тарифов к прежним значениям на фоне общего роста цен.
Эксперты особенно обеспокоены прогнозами относительно стоимости газа. По предварительным оценкам, к 2026 году цена на газ может увеличиться на 10-21%. Такое повышение неизбежно отразится на стоимости отопления и горячего водоснабжения, увеличив ежемесячные расходы домохозяйств.
Индексация электроэнергии, водоснабжения и вывоза мусора
Июль 2025 года обещает стать значимым месяцем для жителей России из-за индексации тарифов на ключевые коммунальные услуги. Электроэнергия подорожает на 12,6%, а также произойдет увеличение стоимости водоснабжения и вывоза мусора. Размер индексации будет варьироваться в зависимости от региона: от 9% в Амурской области до 21% в некоторых районах Пермского края.
Жители Москвы должны ожидать увеличения тарифов на 15%. Некоторые тарифы, например на содержание жилья, уже были подняты с начала года. А в Санкт-Петербурге решено было отложить часть изменений до середины года, что приведет к постепенному увеличению стоимости услуг и создаст эффект «двухэтапного» роста тарифов для жителей северной столицы.
Переход на НДС и увеличение налога на прибыль
В ближайшее время управляющие компании в России столкнутся с серьезными изменениями в налоговом законодательстве. Переход на обязательное применение НДС и увеличение налога на прибыль до 25% могут повлечь за собой косвенное увеличение стоимости коммунальных услуг для конечных потребителей.
Кроме того, начиная с 2024 года, собственникам жилья необходимо будет уделять особое внимание мониторингу своих платежей. Введение новой системы, при которой просроченные платежи автоматически будут передаваться в судебные инстанции через портал «Госуслуги», значительно упростит процесс взыскания долгов. Это означает, что задолженности теперь будут рассматриваться быстрее, чем ранее.
Увеличение минимального взноса на капремонт
В столице России произошло увеличение минимального взноса на капитальный ремонт жилых зданий. Теперь жители Москвы будут платить не менее 29,66 рублей за квадратный метр. Особое внимание следует обратить на исторические здания, для которых теперь действует повышающий коэффициент 1,429.
Также стоит отметить, что ситуация с льготными категориями граждан остается неопределенной. Несмотря на анонсы новых мер поддержки, конкретные механизмы их реализации пока не были опубликованы.
Когда заканчивается отопительный сезон
В большинстве регионов России отопительный сезон завершается весной, когда среднесуточная температура наружного воздуха стабильно держится выше восьми градусов Цельсия в течение пяти последовательных дней, как указано в пункте пять Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011. Однако точная дата окончания отопительного сезона варьируется из года в год в зависимости от климатических условий.
Ответственность за принятие решения об отключении отопления лежит на местных властях. В крупных городах, таких как Москва, это решение принимается Правительством города. Однако в случае неожиданного похолодания, после окончания отопительного сезона местные власти могут принять решение о временном возобновлении подачи тепла. Если же многоквартирный дом оборудован собственной котельной, решение о прекращении подачи тепла принимается на общем собрании собственников квартир.
Жители могут уточнить информацию о дате отключения отопления на официальном сайте органов местного самоуправления, в официальных telegram-каналах муниципалитетов или через свою управляющую компанию. Обычно процесс отключения занимает от трех до пяти дней и проводится поэтапно, начиная с промышленных предприятий и заканчивая объектами социального значения.
Как подготовить квартиру к окончанию отопительного сезона
Закрыть отсечные краны на радиаторах на летний период. Это решение критично, так как главный враг систем отопления — коррозия, которая активно развивается в присутствии кислорода и остаточной влаги в системе. Производители радиаторов обычно рекомендуют не оставлять их без теплоносителя на срок более 15 дней в году, чтобы минимизировать риск коррозии.
На практике многие жильцы предпочитают сливать воду из системы сразу после окончания отопительного сезона, особенно если предстоят ремонтные работы или замена радиаторов. Однако это может привести к дополнительным расходам и хлопотам при повторном наполнении системы. Рекомендуется перекрывать краны накануне окончания отопительного сезона, убедившись, что система способна функционировать с отключенными радиаторами.
В течение лета жителям также следует осуществлять контроль за состоянием радиаторов, периодически спуская из них воздух и избыточное давление. Рекомендуется осматривать радиаторы на предмет сколов, подтеков или ржавчины и при необходимости производить их замену или ремонт, чтобы избежать проблем в новом отопительном сезоне.
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