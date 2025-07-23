Свердловчанку, истязавшую свою дочь, отправили в колонию

24 июля 2025 в 12:56 Размер текста - 17 +

Приговор вынес суд в Первоуральске Фото: Илья Московец © URA.RU Жительницу Первоуральска (Свердловская область) Викторию Потапьеву отправили на три года в колонию за истязание двухлетней дочери. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «С учетом позиции государственного обвинителя Первоуральский горсуд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 20 тысяч рублей», — сообщили в надзорном ведомстве. Гособвинитель в прениях запрашивал для нее пять лет лишения свободы. Силовики обратили внимание на семью в декабре 2023 года — после гибели девочки. По версии следствия, сожитель Потапьевой — Иван Бекурин — систематически избивал малышку, связывал и бросал на пол. Таким образом, как объяснял сам Бекурин, он якобы наказывал ее за плохое поведение. Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 19 годам в колонии. Уголовное дело Потапьевой ушло в суд после этого приговора. Органы опеки забрали у нее других детей. Сейчас опеку над ними хотят оформить родственники. Подробнее об уголовном деле, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницу Первоуральска (Свердловская область) Викторию Потапьеву отправили на три года в колонию за истязание двухлетней дочери. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «С учетом позиции государственного обвинителя Первоуральский горсуд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 20 тысяч рублей», — сообщили в надзорном ведомстве. Гособвинитель в прениях запрашивал для нее пять лет лишения свободы. Силовики обратили внимание на семью в декабре 2023 года — после гибели девочки. По версии следствия, сожитель Потапьевой — Иван Бекурин — систематически избивал малышку, связывал и бросал на пол. Таким образом, как объяснял сам Бекурин, он якобы наказывал ее за плохое поведение. Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 19 годам в колонии. Уголовное дело Потапьевой ушло в суд после этого приговора. Органы опеки забрали у нее других детей. Сейчас опеку над ними хотят оформить родственники. Подробнее об уголовном деле, — в материале URA.RU.