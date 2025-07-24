Соцфонд рассказал об увеличении страховых пенсий работающих пенсионеров

Пенсионные выплаты для пожилых граждан, которые продолжали работать в прошлом году, пересчитают автоматически. Подавать заявление не нужно. Об этом рассказали в пресс-службе Соцфонда России.
«С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы», — рассказали журналистам в Соцфонде.
Отмечается, что прибавка к пенсии для каждого работающего пенсионера определяется индивидуально и зависит от стоимости пенсионного коэффициента, который применяется при расчете выплат. Поскольку сумма страховых взносов формируется на основе заработной платы, увеличение будет различным для всех. Максимально можно получить три пенсионных коэффициента.
Ранее URA.RU рассказывали, что августовское повышение пенсий затронет работающих пенсионеров и тех, кому исполнилось 80 лет. Повышение выплат коснется и инвалидов первой группы или тех, кто ушел с работы. Кроме того, индексация ожидает тех пенсионеров, у которых есть иждивенцы. Также с 1 августа пенсия повысится у членов летных экипажей и у работников угольной промышленности.
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