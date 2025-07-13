Август принесет надбавку: кому из пенсионеров пересчитают выплаты

В России с 1 августа запланировано очередное увеличение размеров пенсий. В первую очередь индексация затронет работающих пенсионеров и тех, кому исполнилось 80 лет. Повышение выплат также коснется и инвалидов первой группы или тех, кто ушел с работы.
Кроме этого, индексация будет ждать тех пенсионеров, у которых есть иждивенцы. Также с 1 августа пенсия повысится у членов летных экипажей и у работников угольной промышленности. Подробнее о категориях граждан и размере пенсионных выплат — в материале URA.RU.
Каким категориям граждан повысят пенсии с 1 августа 2025 года
В Российской Федерации с 1 августа будет произведено увеличение пенсионных выплат для работающих граждан, тех, кто достиг 80-летнего возраста в июле, а также тем, кому в июле была установлена первая группа инвалидности. Кроме того, на индексацию могут рассчитывать пенсионеры, которые ушли с работы. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
«Август 2025 года для многих пенсионеров станет месяцем, когда суммы в их выплатных документах изменятся. Причиной этому может стать то, что в июле в жизни некоторых из них произошли те самые события, которые законом определены как основания для пересмотра размеров пенсий», — сказал Гаврилов.
Он подчеркнул, что в российской пенсионной системе предусмотрен механизм отложенного начисления: если основания для получения надбавки возникли в одном месяце, то сама доплата начинает поступать только со следующего месяца. В связи с этим, дополнительные выплаты в августе получают те пенсионеры, у которых в июле произошли значимые изменения, такие как завершение трудовой деятельности, достижение определенного возраста или изменение семейного статуса.
Повышение пенсий затронет и пенсионеров, имеющих на своем содержании иждивенцев. Для данной категории граждан предусмотрена дополнительная выплата в размере одной трети от установленной фиксированной суммы. Кроме того, с 1 августа пенсия повысится у членов летных экипажей и у работников угольной промышленности.
На сколько увеличится пенсия
Работающим пенсионерам
Если пожилые граждане официально работали в прошлом году, то их ждет перерасчет, поскольку работодатели платили за них социальные взносы. В этом случае прибавка у каждого пенсионера будет индивидуальна. Она будет зависеть от его заработной платы.
Тем, кто достиг 80 лет
Как отметил депутат, наиболее распространенной причиной является достижение 80-летнего возраста. В этом случае с августа пенсионеры начинают получать фиксированную выплату к страховой пенсии в удвоенном размере. В 2025 году базовая фиксированная выплата установлена на уровне 8 907 рублей 70 копеек. По достижении 80-летнего возраста эта сумма возрастает до 100%. Она будет равняться 17 815 рублей 40 копеек.
«Аналогичным образом вступает в силу и надбавка за уход в размере 1 314 рублей. В том случае, если за пенсионером официально оформлен присмотр», — объяснил Гаврилов.
Инвалидам I группы
В случае, если медицинское заключение было принято в июле, с августа гражданину устанавливается двойной размер фиксированной выплаты, независимо от его возраста. Таким образом, сумма увеличивается более чем на 8 900 рублей.
Пенсионеры, у которых есть иждивенцы
Если у человека имеются иждивенцы, размер выплаты может увеличиться. За каждого нетрудоспособного члена семьи предусмотрена дополнительная сумма в размере 2 969 рублей 23 копейки. Однако данная доплата начисляется не более чем на трех человек. К ним относятся нетрудоспособные родственники — дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет или инвалиды любой группы.
Для тех, кто ушел с работы
Август имеет особое значение для граждан, завершивших трудовую деятельность в июле. В этом месяце пенсионеры начинают получать пенсию в полном объеме, с учетом всех индексаций, которые не начислялись в период их занятости.
«Закон устанавливает, что перерасчет производится с месяца, следующего за месяцем увольнения, а значит, именно в августе уволившиеся в июле получат пересчитанную пенсию. Правда, фактическое получение может быть сдвинуто на один-два месяца из-за сроков обработки данных, но выплата начисляется с момента возникновения права», — сказал депутат.
Членам летных экипажей и угольной отрасли
На индексацию пенсии могут рассчитывать члены летных экипажей, а также работники угольной промышленности. В данном случае размер надбавки определяется индивидуально и зависит от степени «вредности» профессии, которой пенсионер занимался в период своей трудовой деятельности.
Кому не положена надбавка
Прибавка будет выплачиваться по одному из оснований, которые касаются пенсионеров. Например, доплата не предоставляется инвалидам I группы, поскольку они уже получают фиксированную выплату в увеличенном, двойном размере, вне зависимости от возраста. Также надбавка не распространяется на инвалидов с детства I группы, которые уже получают ежемесячную выплату к пенсии в связи с уходом за ними со стороны родителей либо опекунов. Кроме того, право на данную доплату отсутствует у граждан, получающих социальную пенсию.
Что нужно, чтобы получить прибавку
Гражданам, относящимся к указанным выше категориям, нет необходимости обращаться в какие-либо инстанции или подавать заявления для получения повышения пенсии. Перерасчет будет осуществлен автоматически. А если надбавка не пришла, то стоит обратиться в отделение Социального фонда России.
«Система все считает сама — если в базе уже есть сведения, что в июле произошли изменения, перерасчет будет сделан автоматически. Человеку не нужно каждый раз что-то подтверждать: достаточно, чтобы нужные данные поступили в фонд. Если условия для надбавки наступили, пенсия в августе пересчитается сама», — подытожил Гаврилов.
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