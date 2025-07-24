Эксперт рассказал, что могло произойти с разбившимся самолетом Ан-24

Авиаэксперт Смирнов: самолет Ан-24 мог упасть из-за удара об препятствие
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пилот самолета не нажал на кнопку радиопередатчика на штурвале, заявил Смирнов
Пилот самолета не нажал на кнопку радиопередатчика на штурвале, заявил Смирнов Фото:
новость из сюжета
Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

Самолет Ан-24 мог упасть из-за плохой видимости и удара об препятствие. Об этом заявил авиаэксперт, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Олег Смирнов в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Когда видимость ухудшилась из-за тумана, или из-за ливневого дождя, предположим. И он ушел на второй круг. Там тайга с многометровыми деревьями таежными», — заявил Смирнов. По его словам, в Тенге «есть обо что удариться». Также Смирнов предположил, что произошло что-то экстренное и неожиданное, из-за чего пилот не успел нажать на кнопку радиопередатчика на штурвале.

Самолет Ан-24 летел по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Однако в нескольких километрах от Тынды самолет начал выполнять повторный заход на посадку и после этого связь с ним была потеряна. Спустя некоторое время воздушное судно было обнаружено в 16 километрах от города — к тому моменту фюзеляж уже догорал. Согласно предварительной информации, на борту находились 49 человек, все они погибли. Окончательная версия событий будет после официального расследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет Ан-24 мог упасть из-за плохой видимости и удара об препятствие. Об этом заявил авиаэксперт, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Олег Смирнов в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Когда видимость ухудшилась из-за тумана, или из-за ливневого дождя, предположим. И он ушел на второй круг. Там тайга с многометровыми деревьями таежными», — заявил Смирнов. По его словам, в Тенге «есть обо что удариться». Также Смирнов предположил, что произошло что-то экстренное и неожиданное, из-за чего пилот не успел нажать на кнопку радиопередатчика на штурвале. Самолет Ан-24 летел по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Однако в нескольких километрах от Тынды самолет начал выполнять повторный заход на посадку и после этого связь с ним была потеряна. Спустя некоторое время воздушное судно было обнаружено в 16 километрах от города — к тому моменту фюзеляж уже догорал. Согласно предварительной информации, на борту находились 49 человек, все они погибли. Окончательная версия событий будет после официального расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...