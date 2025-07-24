Эксперт рассказал, что могло произойти с разбившимся самолетом Ан-24

Самолет Ан-24 мог упасть из-за плохой видимости и удара об препятствие. Об этом заявил авиаэксперт, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Олег Смирнов в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Когда видимость ухудшилась из-за тумана, или из-за ливневого дождя, предположим. И он ушел на второй круг. Там тайга с многометровыми деревьями таежными», — заявил Смирнов. По его словам, в Тенге «есть обо что удариться». Также Смирнов предположил, что произошло что-то экстренное и неожиданное, из-за чего пилот не успел нажать на кнопку радиопередатчика на штурвале.
Самолет Ан-24 летел по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Однако в нескольких километрах от Тынды самолет начал выполнять повторный заход на посадку и после этого связь с ним была потеряна. Спустя некоторое время воздушное судно было обнаружено в 16 километрах от города — к тому моменту фюзеляж уже догорал. Согласно предварительной информации, на борту находились 49 человек, все они погибли. Окончательная версия событий будет после официального расследования.
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