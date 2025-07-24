Предварительно, 49 человек погибло при крушении самолета Ан-24: информация о версиях случившегося

В Амурской области были обнаружены обломки пассажирского самолета Ан-24, который ранее пропал с радаров недалеко от города Тында. Фюзеляж воздушного судна был найден горящим на склоне горы в труднодоступной местности. На борту находились 49 пассажиров (43 пассажиров, шесть членов экипажа). Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Сведения о выживших
Предварительно, выживших на месте крушения не обнаружено. Эту информацию сообщили URA.RU в экстренных службах, однако спасатели продолжают обследование места происшествия. Окончательные выводы будут сделаны после завершения поисково-спасательных работ.
Состав экипажа
Состав экипажа самолета Ан-24 включал в себя:
- Командира воздушного судна — Вячеслава Игоревича Логвинова;
- Второго пилота — Кирилла Евгеньевича Плаксина;
- Бортмеханика — Владимира Вадимовича Вохминцева;
- Бортпроводника — Анастасию Сергеевну Бессмертную.
Кроме того, в полете участвовали инженеры технической службы Виталий Владиславович Колтунов и Алексей Викторович Лысенко. Об этом пишут telegram-каналы.
Причины крушения
Следственные органы и специалисты рассматривают несколько версий причин катастрофы. Основные из них — техническая неисправность воздушного судна и ошибка экипажа в сложных метеоусловиях.
В районе крушения в момент происшествия наблюдалась низкая облачность, взлетно-посадочная полоса была влажной и имела минимальный коэффициент сцепления. Самолет не смог сесть с первого раза и ушел на второй круг, после чего экипаж перестал выходить на связь.
Как ведутся поиски
Поисковые работы ведутся силами МЧС России, Росавиации и других экстренных служб. К месту обнаружения обломков был направлен вертолет Ми-8 Росавиации, спасатели продолжают обследование территории. Из-за сложного рельефа местности и погодных условий работы осложнены, но штаб оперативного реагирования координирует все действия на месте. Для оказания информационной и психологической поддержки родственникам пассажиров и членов экипажа организована горячая линия. Власти региона и представители Минсоцзащиты уже связались с семьями пассажиров. Расследование обстоятельств трагедии ведет Байкало-Ангарская и Тындинская транспортные прокуратуры совместно с Росавиацией.
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