Предварительно, 49 человек погибло при крушении самолета Ан-24: информация о версиях случившегося

Источник: никто в крушении Ан-24 в Амурской области не выжил
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В районе крушения наблюдалась низкая облачность
В районе крушения наблюдалась низкая облачность Фото:
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Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

В Амурской области были обнаружены обломки пассажирского самолета Ан-24, который ранее пропал с радаров недалеко от города Тында. Фюзеляж воздушного судна был найден горящим на склоне горы в труднодоступной местности. На борту находились 49 пассажиров (43 пассажиров, шесть членов экипажа). Что известно о происшествии — в материале URA.RU. 

Состояние самолета, со слов пассажиров, было в крайне плохом состоянии
Состояние самолета, со слов пассажиров, было в крайне плохом состоянии
Фото:

Сведения о выживших

Предварительно, выживших на месте крушения не обнаружено. Эту информацию сообщили URA.RU в экстренных службах, однако спасатели продолжают обследование места происшествия. Окончательные выводы будут сделаны после завершения поисково-спасательных работ.

Состав экипажа

Состав экипажа самолета Ан-24 включал в себя:

  • Командира воздушного судна — Вячеслава Игоревича Логвинова;
  • Второго пилота — Кирилла Евгеньевича Плаксина;
  • Бортмеханика — Владимира Вадимовича Вохминцева;
  • Бортпроводника — Анастасию Сергеевну Бессмертную.

Кроме того, в полете участвовали инженеры технической службы Виталий Владиславович Колтунов и Алексей Викторович Лысенко. Об этом пишут telegram-каналы.

Причины крушения

Следственные органы и специалисты рассматривают несколько версий причин катастрофы. Основные из них — техническая неисправность воздушного судна и ошибка экипажа в сложных метеоусловиях.

В районе крушения в момент происшествия наблюдалась низкая облачность, взлетно-посадочная полоса была влажной и имела минимальный коэффициент сцепления. Самолет не смог сесть с первого раза и ушел на второй круг, после чего экипаж перестал выходить на связь.

Как ведутся поиски

Поисковые работы ведутся силами МЧС России, Росавиации и других экстренных служб. К месту обнаружения обломков был направлен вертолет Ми-8 Росавиации, спасатели продолжают обследование территории. Из-за сложного рельефа местности и погодных условий работы осложнены, но штаб оперативного реагирования координирует все действия на месте. Для оказания информационной и психологической поддержки родственникам пассажиров и членов экипажа организована горячая линия. Власти региона и представители Минсоцзащиты уже связались с семьями пассажиров. Расследование обстоятельств трагедии ведет Байкало-Ангарская и Тындинская транспортные прокуратуры совместно с Росавиацией.

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В Амурской области были обнаружены обломки пассажирского самолета Ан-24, который ранее пропал с радаров недалеко от города Тында. Фюзеляж воздушного судна был найден горящим на склоне горы в труднодоступной местности. На борту находились 49 пассажиров (43 пассажиров, шесть членов экипажа). Что известно о происшествии — в материале URA.RU.  Сведения о выживших Предварительно, выживших на месте крушения не обнаружено. Эту информацию сообщили URA.RU в экстренных службах, однако спасатели продолжают обследование места происшествия. Окончательные выводы будут сделаны после завершения поисково-спасательных работ. Состав экипажа Состав экипажа самолета Ан-24 включал в себя: Кроме того, в полете участвовали инженеры технической службы Виталий Владиславович Колтунов и Алексей Викторович Лысенко. Об этом пишут telegram-каналы. Причины крушения Следственные органы и специалисты рассматривают несколько версий причин катастрофы. Основные из них — техническая неисправность воздушного судна и ошибка экипажа в сложных метеоусловиях. В районе крушения в момент происшествия наблюдалась низкая облачность, взлетно-посадочная полоса была влажной и имела минимальный коэффициент сцепления. Самолет не смог сесть с первого раза и ушел на второй круг, после чего экипаж перестал выходить на связь. Как ведутся поиски Поисковые работы ведутся силами МЧС России, Росавиации и других экстренных служб. К месту обнаружения обломков был направлен вертолет Ми-8 Росавиации, спасатели продолжают обследование территории. Из-за сложного рельефа местности и погодных условий работы осложнены, но штаб оперативного реагирования координирует все действия на месте. Для оказания информационной и психологической поддержки родственникам пассажиров и членов экипажа организована горячая линия. Власти региона и представители Минсоцзащиты уже связались с семьями пассажиров. Расследование обстоятельств трагедии ведет Байкало-Ангарская и Тындинская транспортные прокуратуры совместно с Росавиацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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