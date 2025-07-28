«Семейные реликвии пропали»: как живет пенсионерка, спасенная из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Пенсионерка, побывавшая под завалами дома в Нижнем Тагиле, не забыла трагедию

28 июля 2025 в 21:28 Размер текста - 17 +

Валерия Батуева жила на пятом этаже. Сейчас у нее новая квартира Фото: Нилов Артем © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Первого августа минует год со дня трагедии в Нижнем Тагиле, где под завалами пятиэтажки погибли 11 человек. Еще 26 тогда пострадало, среди них пенсионерка Валерия Батуева — она получила серьезные травмы. Как сложилась ее судьба сейчас, и удалось ли пожилой женщине справиться с потрясением, URA.RU рассказала ее дочь Елена. «Физически мама оправилась, а моральные травмы не затянулись. Стоит только упомянуть название улицы — Сибирская [где взорвался дом] — сразу в слезы. До сих пор вспоминает свои вещи, которые, может, были не очень ценны материально, но дороги ее сердцу. Хотя и ценных было немало: ювелирные украшения, старинное зеркало, столовое серебро, книги — многое XIX века и стоит по нынешним деньгам миллионы. Это были семейные реликвии, которые достались от прабабушки и бесследно пропали», — рассказала Елена. С мамой на Сибирской, 81 они жили вместе — в двушке на пятом этаже. В роковое утро Елена была на работе, когда подруга прислала фото: улица и ее разрушенный дом. Елена сразу же примчалась на место происшествия. Ее 77-летняя мама была под завалами. Там она провела 17 минут: Валерию Александровну достали одной из первых. Она была в сознании. За событиями в Нижнем Тагиле следила вся страна Фото: Нилов Артем © URA.RU «Мама все помнила. Как была в комнате, как летела в пропасть, схватившись рукой за арматуру, как лежала между двух плит в темноте. Они сложились домиком, и это ее спасло», — говорит Елена. Валерия Алексеевна получила тяжелые травмы — перелом основания и трещину черепа, перелом шейного позвонка, сдавливание внутренних органов, открытый перелом бедра, перелом руки и другие. Две недели она провела в реанимации. Сейчас пенсионерка живет в новой однушке в том же микрорайоне Вагонка. Дочь постаралась приобрести ей жилье, напоминающее прежнее, и обставила его похожей мебелью. «Мама до пенсии была заведующей детским садом. Хорошо хоть документы, медали, ордена, которыми она была награждена, нам вернули. Они лежали в альбоме с редкими марками, их было четыре, и они тоже пропали. А документы как будто кто-то вынул, на них не было ни пылинки», — припомнила женщина. За трагедией в Тагиле год назад следила вся Россия — горе моментально сплотило всех людей. Спасательная операция длилась трое суток, и в результате мужественных, самоотверженных и слаженных действий спасателей, медиков и волонтеров были спасены 16 человек. Корреспонденты URA.RU в эти тяжелые дни вместе со всеми были на месте событий и в режиме онлайн рассказывали читателям о происходящем. Героями наших публикаций тогда были люди, спасенные и спасавшие из-под завалов. К годовщине трагедии агентство готовит большую ретроспективу. Следите за материалами о тагильской трагедии на нашем сайте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первого августа минует год со дня трагедии в Нижнем Тагиле, где под завалами пятиэтажки погибли 11 человек. Еще 26 тогда пострадало, среди них пенсионерка Валерия Батуева — она получила серьезные травмы. Как сложилась ее судьба сейчас, и удалось ли пожилой женщине справиться с потрясением, URA.RU рассказала ее дочь Елена. «Физически мама оправилась, а моральные травмы не затянулись. Стоит только упомянуть название улицы — Сибирская [где взорвался дом] — сразу в слезы. До сих пор вспоминает свои вещи, которые, может, были не очень ценны материально, но дороги ее сердцу. Хотя и ценных было немало: ювелирные украшения, старинное зеркало, столовое серебро, книги — многое XIX века и стоит по нынешним деньгам миллионы. Это были семейные реликвии, которые достались от прабабушки и бесследно пропали», — рассказала Елена. С мамой на Сибирской, 81 они жили вместе — в двушке на пятом этаже. В роковое утро Елена была на работе, когда подруга прислала фото: улица и ее разрушенный дом. Елена сразу же примчалась на место происшествия. Ее 77-летняя мама была под завалами. Там она провела 17 минут: Валерию Александровну достали одной из первых. Она была в сознании. «Мама все помнила. Как была в комнате, как летела в пропасть, схватившись рукой за арматуру, как лежала между двух плит в темноте. Они сложились домиком, и это ее спасло», — говорит Елена. Валерия Алексеевна получила тяжелые травмы — перелом основания и трещину черепа, перелом шейного позвонка, сдавливание внутренних органов, открытый перелом бедра, перелом руки и другие. Две недели она провела в реанимации. Сейчас пенсионерка живет в новой однушке в том же микрорайоне Вагонка. Дочь постаралась приобрести ей жилье, напоминающее прежнее, и обставила его похожей мебелью. «Мама до пенсии была заведующей детским садом. Хорошо хоть документы, медали, ордена, которыми она была награждена, нам вернули. Они лежали в альбоме с редкими марками, их было четыре, и они тоже пропали. А документы как будто кто-то вынул, на них не было ни пылинки», — припомнила женщина. За трагедией в Тагиле год назад следила вся Россия — горе моментально сплотило всех людей. Спасательная операция длилась трое суток, и в результате мужественных, самоотверженных и слаженных действий спасателей, медиков и волонтеров были спасены 16 человек. Корреспонденты URA.RU в эти тяжелые дни вместе со всеми были на месте событий и в режиме онлайн рассказывали читателям о происходящем. Героями наших публикаций тогда были люди, спасенные и спасавшие из-под завалов. К годовщине трагедии агентство готовит большую ретроспективу. Следите за материалами о тагильской трагедии на нашем сайте.