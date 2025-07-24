Министерство здравоохранения Свердловской области определилось с новым логотипом и слоганом на форме врачей. Идея создания принадлежала главе регионального минздрава Татьяне Савиновой, а всего выбирали из 30 вариантов логотипов и 50 слоганов, сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
«Общим тайным голосованием выбран слоган „Заботимся о каждом, заботимся о главном“. Я думаю, это правильно. Само слово „главный“ — оно и про жизнь, и про здоровье, и про пациента, который будет находиться перед медиком. Люди — это главное», — подчеркнула Савинова.
По ее словам, это не новый логотип министерства, а всей медицинской команды региона, который будет на халатах, медицинских костюмах врачей, среднего и младшего медперсонала. Выбор дизайна пал на флаг области и соболя, отражающего силу, мощь и традиции. Кроме того, в него включили многовековой символ медицины — змею, обвивающую скальпель.
Ранее URA.RU писало об обещаниях Татьяны Савиновой, включающих новую врачебную форму, поликлиники и увеличение зарплат. Как сообщал инсайдер агентства, медработников Свердловской области могут переодеть в знаменитый отечественный бренд Bosco (долгое время одевавший спортивные сборные России).
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