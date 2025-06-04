Что ждет свердловскую медицину: обещания нового министра

По словам Татьяны Савиновой, в Свердловской области сильно сократилось число абортов
Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова дала первую пресс-конференцию. В своем программном выступлении она рассказала про строительство новых поликлиник, введение единой формы для врачей и недавние кадровые перестановки в министерстве. URA.RU собрало десять ее главных заявлений.
- В 2025 году в Свердловской области появится семь поликлиник. Две из них — в Екатеринбурге;
- На месте недостроя в 40-й больнице Екатеринбурга построят новый приемный покой. Там и в других учреждениях внедрят новую систему организации медицинской помощи, основанной на американском опыте "сортировки" пациентов — на "зеленых", "желтых" и "красных". Это должно повысить эффективность работы приемных отделений и снизить нагрузку на медперсонал. «Красные» — это пациенты, которым требуется немедленная помощь, «желтые» — те, чье состояние оценивается как серьезное, но не критическое, «зеленые» — это пациенты с легкими травмами или заболеваниями, не требующими немедленного вмешательства.
- В стационарах внедрят новую систему организации медицинской помощи, основанной на американском опыте сортировки пациентов — triage;
- В 2024 году на территории области появились на свет 38 тысяч детей, это на 1,3 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- В Свердловской области сократилось число абортов. В период с 2019-го по 2020 годы в области было зафиксировано около 15 тысяч случаев искусственного прерывания беременности. К 2024 году этот показатель сократился до 10 тысяч;
- В Свердловской области ликвидируют АО "Фармация", которое должно было стать крупным поставщиком лекарств и медтехники, но так и не стало (у организации еще даже офиса нет);
- Ушедшим ранее в отставку заместителям Савиновой предложили другую работу. Кто-то из них уже приступил к исполнению обязанностей, другие сделают это в ближайшее время;
- В больницах введут новую единую форму. Ее цвет будет еще обсуждаться;
- В Свердловской области средняя зарплаты медиков сейчас - выше 130 тысяч рублей. В крупных больницах специалисты зарабатывают и 150-180 тысяч;
- Создание центра реабилитации для участников СВО в Свердловской области обсуждается с федеральными властями. Одной из площадок для него может стать госпиталь Тетюхина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!