Что делать россиянам, оказавшимся в Таиланде во время вооруженного конфликта с Камбоджей: инструкция

Вице-президент АТОР Мурданян: россиянам в Таиланде сейчас ничего не угрожает
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Туристам нужно обратиться к туроператору
Туристам нужно обратиться к туроператору Фото:

На границе Таиланда и Камбоджи начался вооруженный конфликт. После происшествия были закрыты все приграничные пункты на границе данных стран. Следом тайские власти выпустили предупреждение с призывом граждан покинуть Камбоджу.

В связи со сложившейся ситуацией, у граждан РФ, находящихся на территориях данных стран, может появиться желание вернуться в Россию. Инструкция о выезде — в материале URA.RU.

Что делать, чтобы вернуться

Туристам, застрявшим за границей, советуется обратиться к туроператору. В случае, если в путевку входил авиабилет, то турфирма разберется с ситуацией. Самостоятельно покупать билеты на рейсы стоит только после согласования с туроператором. Также для помощи туристам существует приложение «Помощник Туриста».

Также для того, чтобы выбраться из страны, нужно проверить информацию о выезде из страны на сайтах Министерства транспорта и Росавиации. Данные можно проверить на сайтах и аккаунтах российских посольств и генеральных консульств в соцсетях, а также проверив сайты авиакомпаний.

Инструкция для туристов
Инструкция для туристов
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Куда обращаться

Гражданам РФ, которые хотят вернуться в страну, нужно связаться с ближайшим посольством или генеральным консульством. Также можно обратиться за помощью, позвонив на номер Ростуризма. Существует возможность обратиться в департамент Ситуационно-кризисного центра МИД РФ по горячей линии.

Контакты для обращения
Контакты для обращения
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Если уже находитесь заграницей

Советуется следить за табло и быть в курсе обстановки в странах, где совершаются пересадки. Если возникают вопросы, то нужно обращаться к туроператору.

Также следует иметь с собой деньги и воду. В связи с форс-мажорами, рейсы могут задержать. Вода в данные моменты будет необходимой.

Одевайтесь удобно и держите все необходимое в ручной клади. В том числе различные лекарства, которые могут пригодиться.

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На границе Таиланда и Камбоджи начался вооруженный конфликт. После происшествия были закрыты все приграничные пункты на границе данных стран. Следом тайские власти выпустили предупреждение с призывом граждан покинуть Камбоджу. В связи со сложившейся ситуацией, у граждан РФ, находящихся на территориях данных стран, может появиться желание вернуться в Россию. Инструкция о выезде — в материале URA.RU. Что делать, чтобы вернуться Туристам, застрявшим за границей, советуется обратиться к туроператору. В случае, если в путевку входил авиабилет, то турфирма разберется с ситуацией. Самостоятельно покупать билеты на рейсы стоит только после согласования с туроператором. Также для помощи туристам существует приложение «Помощник Туриста». Также для того, чтобы выбраться из страны, нужно проверить информацию о выезде из страны на сайтах Министерства транспорта и Росавиации. Данные можно проверить на сайтах и аккаунтах российских посольств и генеральных консульств в соцсетях, а также проверив сайты авиакомпаний. Куда обращаться Гражданам РФ, которые хотят вернуться в страну, нужно связаться с ближайшим посольством или генеральным консульством. Также можно обратиться за помощью, позвонив на номер Ростуризма. Существует возможность обратиться в департамент Ситуационно-кризисного центра МИД РФ по горячей линии. Если уже находитесь заграницей Советуется следить за табло и быть в курсе обстановки в странах, где совершаются пересадки. Если возникают вопросы, то нужно обращаться к туроператору. Также следует иметь с собой деньги и воду. В связи с форс-мажорами, рейсы могут задержать. Вода в данные моменты будет необходимой. Одевайтесь удобно и держите все необходимое в ручной клади. В том числе различные лекарства, которые могут пригодиться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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