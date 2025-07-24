Что делать россиянам, оказавшимся в Таиланде во время вооруженного конфликта с Камбоджей: инструкция

На границе Таиланда и Камбоджи начался вооруженный конфликт. После происшествия были закрыты все приграничные пункты на границе данных стран. Следом тайские власти выпустили предупреждение с призывом граждан покинуть Камбоджу.
В связи со сложившейся ситуацией, у граждан РФ, находящихся на территориях данных стран, может появиться желание вернуться в Россию. Инструкция о выезде — в материале URA.RU.
Что делать, чтобы вернуться
Туристам, застрявшим за границей, советуется обратиться к туроператору. В случае, если в путевку входил авиабилет, то турфирма разберется с ситуацией. Самостоятельно покупать билеты на рейсы стоит только после согласования с туроператором. Также для помощи туристам существует приложение «Помощник Туриста».
Также для того, чтобы выбраться из страны, нужно проверить информацию о выезде из страны на сайтах Министерства транспорта и Росавиации. Данные можно проверить на сайтах и аккаунтах российских посольств и генеральных консульств в соцсетях, а также проверив сайты авиакомпаний.
Куда обращаться
Гражданам РФ, которые хотят вернуться в страну, нужно связаться с ближайшим посольством или генеральным консульством. Также можно обратиться за помощью, позвонив на номер Ростуризма. Существует возможность обратиться в департамент Ситуационно-кризисного центра МИД РФ по горячей линии.
Если уже находитесь заграницей
Советуется следить за табло и быть в курсе обстановки в странах, где совершаются пересадки. Если возникают вопросы, то нужно обращаться к туроператору.
Также следует иметь с собой деньги и воду. В связи с форс-мажорами, рейсы могут задержать. Вода в данные моменты будет необходимой.
Одевайтесь удобно и держите все необходимое в ручной клади. В том числе различные лекарства, которые могут пригодиться.
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