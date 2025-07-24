Прошла церемония прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. На мероприятие прибыло большое количество людей, включая председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, Полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде Дмитрия Мезенцева и президента РФ Владимира Путина. Церемония проходила в Центральной клинической больнице в Москве.
Президент подошел к гробу, перекрестился и поклонился. После этого он подошел к родным ушедшей. Он был знаком с ней еще до того, как стал президентом. Владимир Путин учился с Подносовой на одном курсе юридического факультета.
Ирина Подносова ушла из жизни в 71 год из-за продолжительной болезни. На пост председателя ВС она была назначена в апреле 2024 года. Кадры с церемонии прощания — в фоторепортаже URA.RU.
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