Путин лично приехал проститься с главой ВС Подносовой: как проходила церемония. Фоторепортаж

Путин принял участие в прощании с председателем Верховного суда РФ Подносовой
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© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Ириной Подносовой прошло 24 июля
Прощание с Ириной Подносовой прошло 24 июля Фото:

Прошла церемония прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. На мероприятие прибыло большое количество людей, включая председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, Полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде Дмитрия Мезенцева и президента РФ Владимира Путина. Церемония проходила в Центральной клинической больнице в Москве.

Президент подошел к гробу, перекрестился и поклонился. После этого он подошел к родным ушедшей. Он был знаком с ней еще до того, как стал президентом. Владимир Путин учился с Подносовой на одном курсе юридического факультета.

Ирина Подносова ушла из жизни в 71 год из-за продолжительной болезни. На пост председателя ВС она была назначена в апреле 2024 года. Кадры с церемонии прощания — в фоторепортаже URA.RU.

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Прошла церемония прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. На мероприятие прибыло большое количество людей, включая председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, Полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде Дмитрия Мезенцева и президента РФ Владимира Путина. Церемония проходила в Центральной клинической больнице в Москве. Президент подошел к гробу, перекрестился и поклонился. После этого он подошел к родным ушедшей. Он был знаком с ней еще до того, как стал президентом. Владимир Путин учился с Подносовой на одном курсе юридического факультета. Ирина Подносова ушла из жизни в 71 год из-за продолжительной болезни. На пост председателя ВС она была назначена в апреле 2024 года. Кадры с церемонии прощания — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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