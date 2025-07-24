Суд отправил за решетку управделами челябинского правительства Менжинского

Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Романа Менжинского. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Менжинского Романа Владимировича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. „в “, „г“, „е“ ч. 3 ст 286 УК РФ, на срок 01 месяц 30 суток», — сообщили в telegram-канале судов.
Менжинский был задержан в Челябинске сотрудниками УФСБ по региону и центрального аппарата СК РФ. Его обвинили в превышении полномочий. Вместе с ним по делу проходят бывший вице-губернатор Александр Богашов и министра имущества Челябинской области Эльдар Белоусов, уже отправленные в СИЗО. Предварительно, на них вышли при расследовании нарушений, выявленных при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного комплекса.
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