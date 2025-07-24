Надо ехать в соседнюю деревню за услугой: в пригороде Перми закрылось отделение почты

На территории Пермского края в деревне Песьянка перестало работать отделение почтовой связи. Теперь, чтобы получить услугу, местным жителям придется ездить в Кондратово, объяснили в пресс-службе управления Федеральной почтовой связи региона.
«В Песьянке 21 июля начальник отделения вышла в декрет. Получить почту можно будет в отделении №614506 в Кондратово, так как в почтовом отделении в Верхних Муллах (ближайшее) у сотрудника близится очередной отпуск», — сообщили собеседники издания «Новый компаньон».
Местные жители рассказали, что несколько лет назад отделение почты закрыли в поселке Сокол. Их тоже отправили в Кондратово за получением услуг. В профильном управлении заверяют, что как только найдут и обучат сотрудников, отделения возобновят свою работу.
Ранее URA.RU писало, что в Добрянке закрылось два почтовых отделения из трех. До этого с аналогичной проблемой столкнулись жители Полазны. Их теперь отправляют в Пермь. Причина везде одна и та же: не хватает персонала.
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