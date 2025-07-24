24 июля 2025

Надо ехать в соседнюю деревню за услугой: в пригороде Перми закрылось отделение почты

В Пермском крае закрылось еще одно почтовое отделение
© Служба новостей «URA.RU»
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В отделении не хватает кадров (архивное фото)
В отделении не хватает кадров (архивное фото) Фото:

На территории Пермского края в деревне Песьянка перестало работать отделение почтовой связи. Теперь, чтобы получить услугу, местным жителям придется ездить в Кондратово, объяснили в пресс-службе управления Федеральной почтовой связи региона.

«В Песьянке 21 июля начальник отделения вышла в декрет. Получить почту можно будет в отделении №614506 в Кондратово, так как в почтовом отделении в Верхних Муллах (ближайшее) у сотрудника близится очередной отпуск», — сообщили собеседники издания «Новый компаньон».

Местные жители рассказали, что несколько лет назад отделение почты закрыли в поселке Сокол. Их тоже отправили в Кондратово за получением услуг. В профильном управлении заверяют, что как только найдут и обучат сотрудников, отделения возобновят свою работу.

Ранее URA.RU писало, что в Добрянке закрылось два почтовых отделения из трех. До этого с аналогичной проблемой столкнулись жители Полазны. Их теперь отправляют в Пермь. Причина везде одна и та же: не хватает персонала.

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На территории Пермского края в деревне Песьянка перестало работать отделение почтовой связи. Теперь, чтобы получить услугу, местным жителям придется ездить в Кондратово, объяснили в пресс-службе управления Федеральной почтовой связи региона. «В Песьянке 21 июля начальник отделения вышла в декрет. Получить почту можно будет в отделении №614506 в Кондратово, так как в почтовом отделении в Верхних Муллах (ближайшее) у сотрудника близится очередной отпуск», — сообщили собеседники издания «Новый компаньон». Местные жители рассказали, что несколько лет назад отделение почты закрыли в поселке Сокол. Их тоже отправили в Кондратово за получением услуг. В профильном управлении заверяют, что как только найдут и обучат сотрудников, отделения возобновят свою работу. Ранее URA.RU писало, что в Добрянке закрылось два почтовых отделения из трех. До этого с аналогичной проблемой столкнулись жители Полазны. Их теперь отправляют в Пермь. Причина везде одна и та же: не хватает персонала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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