На Кубани обломки украинского БПЛА повредили стекла в домах

Осколки сбитых украинских беспилотников повредили стекла в домах на территории Краснодарского края. Об этом сообщил местный оперштаб.
«Фрагменты БПЛА повредили стекла домовладений в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. В станице Курчанской обломки беспилотника выбили окна в двух домах. Также в Славянске-на-Кубани в частном доме в результате аналогичного инцидента повреждены два окна», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, в результате происшествий никто не пострадал. Возгораний допущено не было, на месте работают экстренные службы.
В ночь на 25 июля ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов. Жители Краснодарского края сообщали о серии взрывов в небе. Ранее системы ПВО сбили вражеские дроны в Таганроге и Новочеркасске Ростовской области.
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