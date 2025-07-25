На Кубани обломки украинского БПЛА повредили стекла в домах

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Спецоперация РФ на Украине

Осколки сбитых украинских беспилотников повредили стекла в домах на территории Краснодарского края. Об этом сообщил местный оперштаб.

«Фрагменты БПЛА повредили стекла домовладений в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. В станице Курчанской обломки беспилотника выбили окна в двух домах. Также в Славянске-на-Кубани в частном доме в результате аналогичного инцидента повреждены два окна», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, в результате происшествий никто не пострадал. Возгораний допущено не было, на месте работают экстренные службы.

В ночь на 25 июля ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов. Жители Краснодарского края сообщали о серии взрывов в небе. Ранее системы ПВО сбили вражеские дроны в Таганроге и Новочеркасске Ростовской области.

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Осколки сбитых украинских беспилотников повредили стекла в домах на территории Краснодарского края. Об этом сообщил местный оперштаб. «Фрагменты БПЛА повредили стекла домовладений в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. В станице Курчанской обломки беспилотника выбили окна в двух домах. Также в Славянске-на-Кубани в частном доме в результате аналогичного инцидента повреждены два окна», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, в результате происшествий никто не пострадал. Возгораний допущено не было, на месте работают экстренные службы. В ночь на 25 июля ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов. Жители Краснодарского края сообщали о серии взрывов в небе. Ранее системы ПВО сбили вражеские дроны в Таганроге и Новочеркасске Ростовской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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