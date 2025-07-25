Члены правительственной комиссии вместе с Орловым посетят место трагедии Ан-24

Члены правительственной комиссии вместе с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой Минтранса России Андреем Никитиным прибыли в Тынду для осмотра места крушения пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщил Орлов.
«Вместе с членами правительственной комиссии вылетел в Тынду. Специалисты во главе с министром транспорта РФ Андреем Сергеевичем Никитиным оценят обстановку и будут принимать решения о дальнейших действиях», — заявил глава Амурской области. Сообщение он опубликовал в своем официальном telegram-канале.
В настоящее время на территории, где разбился самолет, продолжают работать следователи и представители экстренных служб. Специалисты проводят необходимые процессуальные действия, изучают обломки воздушного судна и собирают материалы для установления точных причин авиакатастрофы.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о создании правительственной комиссии для ликвидации последствий аварии самолета Ан-24, произошедшей в Тынде. Возглавил комиссию глава Министерства транспорта Андрей Никитин, пишет «Царьград». В состав комиссии вошли руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, глава Ространснадзора Виктор Гулин, первый замминистра финансов Ирина Окладникова, замлавы МЧС России Виктор Яцуценко, замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства труда и социальной защиты, МВД и Роструда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.