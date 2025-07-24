Среди жертв трагедии — годовалая девочка и известный хирург: стала известна судьба пассажиров самолета Ан-24

В Амурской области с радаров исчез пассажирский самолет Ан-24. Судно выполняло регулярный рейс по маршруту Благовещенск — Тында. По поручению председателя Правительства Михаила Мишустина министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров отправятся на место крушения самолета в Приамурье.
На борту находились 49 пассажиров (43 пассажиров, шесть членов экипажа), предварительно, все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование крушения. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
Самолет найден
Поисково-спасательный вертолет Росавиации обнаружил потерпевший крушение самолет Ан-24 в Амурской области. К месту обнаружения самолета были направлены спасатели МЧС России. Для оказания психологической помощи были открыты две горячие линии: на базе Центра экстренной психологической помощи (8-800-775-17-17) и на базе ГУ МЧС России по Амурской области (8(4162)53-99-99).
В операции участвуют более 50 человек и 10 единиц техники. Работы ведутся в труднодоступной местности, специалисты работают в круглосуточном режиме.
Начато расследование крушения Ан-24
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование крушения самолета Ан-24РВ, принадлежавшего АО «Авиакомпания „Ангара“», произошедшего 24 в районе аэропорта Тында в Амурской области. Об этом сообщается на официальном сайте МАК. По информации комитета, создана специальная комиссия с участием представителей Росавиации, которая уже приступила к работе на месте происшествия.
«24.07.2025 года в районе аэропорта Тында Амурской области произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-24РВ RA-47315 <...> . Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия», — говорится в сообщении МАК. Уточняется, что самолет принадлежит АО «Авиакомпания „Ангара“».
Что известно об экипаже
На борту находилось шесть членов экипажа: два пилота, бортмеханик, два инженера и стюардесса. Сообщается, что все они болели своим делом.
Командир судна — Логвинов
Командиром разбившегося под Тындой самолета Ан-24 был Вячеслав Логвинов, сообщил telegram-канал Mash. До работы в авиакомпании Логвинов окончил Военный институт Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова в Актобе, а проживал в Иркутске.
Как заявила дочь пилота в беседе с ИА Регнум, она не знала, что ее отец вылетел на разбившемся Ан-24. О случившемся она услышала от журналистов. Сейчас она пытается получить информацию о ходе расследования у МЧС.
Бортпроводница Бессмертная
Стюардессу самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, звали Анастасия Бессмертная. С 2007 года она работала в авиационной сфере.
По данным Mash, на работе она познакомилась со своим будущим супругом, который занимал должность бортового механика. В браке у пары появилось две дочери.
Появилась информация о некоторых пассажирах
Известный хирург Майзель
Как пишет telegram-канал Shot, на борту Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, находился известный на Дальнем востоке хирург Леонид Майзель. Врач более 48 лет работал торакальным хирургом и онкологом в Хабаровской краевой клинической больнице №1. Он также участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Нефтегорске.
Отмечается, что Майзель пользовался большим уважением среди коллег и пациентов. В разные годы он неоднократно был отмечен государственными наградами, в том числе орденом Почета за вклад в ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Последнее дежурство хирурга состоялось 20 июля.
Годовалая девочка с мамой
Среди пассажиров Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, находилась девочка в возрасте одного года — Камилла К., появившаяся на свет в июне прошлого года. Вместе с ней летела ее мать, 25-летняя Нигина, пишет Shot.
Мать с ребенком летели после операции
Бывший супруг сообщил о гибели Ирины Александриковой и ее сына. Женщина возвращалась домой вместе с ребенком после хирургического вмешательства — мальчик перенес операцию на руке в Благовещенске. Как сообщил URA.RU мужчина, Александрикова работала в железнодорожном депо и была глубоко привязана к своему сыну.
Врач-гинеколог Найденова летела с мужем и внуком
На борту самолета находилась и врач-гинеколог Галина Найденова, стаж работы — 40 лет. На борту также был муж и внук женщины.
Пациенты отмечают высокий профессионализм и внимательность врача. За годы работы она заслужила большое уважение среди медицинского сообщества и благодарность со стороны пациентов.
Летела к внучке
Одна из пассажирок самолета Ан-24, потерпевшего крушение возле Тынды, направлялась к своей внучке. 55-летняя Елена Великанова возвращалась из Хабаровска, чтобы забрать восьмилетнюю внучку на время школьных каникул. В последний раз она выходила на связь в 10:04, отправив сообщение: «В самолете, встречайте», пишет Mash.
По информации родителей девочки, после встречи они планировали вместе поехать поездом в поселок Горный, где находится дом бабушки. Билеты были приобретены семьей за неделю до трагедии. Родители ребенка опасаются сообщать дочери о гибели бабушки.
Чудом выжила
Пассажирка рейса Ан-24, разбившегося под Тындой, отказалась от полета в последний момент из-за болезни внучки. Женщину зовут Марина Авалян. Не смотря на то, что она в последний момент решила сесть в поезд, ее имя числится в списках пассажиров Ан-24.
Как сообщила ее дочь, с женщиной все хорошо. «Сейчас она еде в Тынду на поезде. Все хорошо. Мой же ребенок спас мою маму», — заявила она URA.RU. По словам дочери пассажирки, у ребенка самочувствие улучшилось после того, как бабушка прибыла с багажом, посидеть со второй внучкой.
Согласно заявлению самой Авалян telegram-каналу 112, она узнала о крушении из новостей и до сих пор испытывает шок от осознания, что могла оказаться на борту разбившегося самолета.
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