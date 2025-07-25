Более ста тысяч человек покинули Таиланд на фоне вооруженного конфликта с Камбоджей

Bangkok Post: более 100 тысяч человек покинули приграничные провинции Таиланда
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители из четырех приграничных провинций были перемещены в 300 временных мест размещения
Жители из четырех приграничных провинций были перемещены в 300 временных мест размещения Фото:
новость из сюжета
Между Таиландом и Камбоджей возобновились вооруженные столкновения

Более ста тысяч человек эвакуированы из приграничных провинций Таиланда на фоне конфликта с Камбоджей. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

«Министерство внутренних дел Таиланда сообщило, что более 100 тысяч человек из четырех приграничных провинций были перемещены в почти 300 временных мест размещения», — пишет Bangkok Post, ссылаясь на данные министерства внутренних дел Таиланда. В этих временных пунктах обеспечивается базовое питание, медицинская помощь и жилье.

Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей произошло утром 24 июля. Стороны обменялись артиллерийскими ударами, а камбоджийские войска применили реактивные системы залпового огня «Град», в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. В ответ тайская армия нанесла авиаудары по позициям камбоджийских вооруженных сил. В результате боевых действий есть погибшие и раненые с обеих сторон.

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Более ста тысяч человек эвакуированы из приграничных провинций Таиланда на фоне конфликта с Камбоджей. Об этом сообщает газета Bangkok Post. «Министерство внутренних дел Таиланда сообщило, что более 100 тысяч человек из четырех приграничных провинций были перемещены в почти 300 временных мест размещения», — пишет Bangkok Post, ссылаясь на данные министерства внутренних дел Таиланда. В этих временных пунктах обеспечивается базовое питание, медицинская помощь и жилье. Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей произошло утром 24 июля. Стороны обменялись артиллерийскими ударами, а камбоджийские войска применили реактивные системы залпового огня «Град», в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. В ответ тайская армия нанесла авиаудары по позициям камбоджийских вооруженных сил. В результате боевых действий есть погибшие и раненые с обеих сторон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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