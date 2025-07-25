Более ста тысяч человек покинули Таиланд на фоне вооруженного конфликта с Камбоджей

Более ста тысяч человек эвакуированы из приграничных провинций Таиланда на фоне конфликта с Камбоджей. Об этом сообщает газета Bangkok Post.
«Министерство внутренних дел Таиланда сообщило, что более 100 тысяч человек из четырех приграничных провинций были перемещены в почти 300 временных мест размещения», — пишет Bangkok Post, ссылаясь на данные министерства внутренних дел Таиланда. В этих временных пунктах обеспечивается базовое питание, медицинская помощь и жилье.
Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей произошло утром 24 июля. Стороны обменялись артиллерийскими ударами, а камбоджийские войска применили реактивные системы залпового огня «Град», в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. В ответ тайская армия нанесла авиаудары по позициям камбоджийских вооруженных сил. В результате боевых действий есть погибшие и раненые с обеих сторон.
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