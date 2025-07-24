В Дегтярске, где мэра посадили за коррупцию, выбрали нового главу

В Дегтярске (Свердловская область) прошло заседание городской думы, в ходе которого главой города избрали главу отдела по управлению муниципальным имуществом города Вадима Трофимова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который наблюдал за заседанием.
Победа Трофимова стала для многих неожиданной. Учитывая, что областные власти поддерживали замглавы Павла Екимовских, который после ареста Вадима Пильникова был в статусе врио мэра. За Трофимова проголосовали восемь кандидатов, за Екимовских шесть. «С Павлом Алексеевичем [Екимовских] у нас прекрасные отношения. Хотелось бы видеть его в своей команде», — прокомментировал после заседания Трофимов.
Пильникова сняли с поста из-за уголовного дела о получении взятки в крупном и особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным суда, с марта по октябрь 2023-го и в апреле 2024-го Пильников получил от своего заместителя Андрея Ильина более 890 тысяч рублей и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!