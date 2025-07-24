24 июля 2025

В центре Екатеринбурга почти на месяц перекроют дорогу: о какой улице речь. Карта

В Екатеринбурге на месяц перекроют движение на улице Гражданская
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Перекрытие ждет екатеринбуржцев уже на следующей неделе
Перекрытие ждет екатеринбуржцев уже на следующей неделе Фото:

В Екатеринбурге почти на месяц перекроют движение за Макаровским мостом из-за проведения фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Движение транспорта от улицы Челюскинцев до дома № 11 по улице Гражданской будет ограничено с 4 по 24 августа», — говорится в сообщении. Сам «Атмофест» пройдет с 15 по 24 августа на набережной городского пруда.

В 2024 году «Атмофест» впервые сменил площадку и переехал с площади 1905 года на набережную за Макаровским мостом. В течение семи лет пространство должно обрасти растениями, планируют сделать лодочную станцию, Центр зеленых технологий, кафе и велосипедные дорожки.

В этом году на фестивале будет работать 25 площадок. Среди интересных — сцена на воде, отели для насекомых, место для банного парения, пляж и арт-объект.

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В Екатеринбурге почти на месяц перекроют движение за Макаровским мостом из-за проведения фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест». Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Движение транспорта от улицы Челюскинцев до дома № 11 по улице Гражданской будет ограничено с 4 по 24 августа», — говорится в сообщении. Сам «Атмофест» пройдет с 15 по 24 августа на набережной городского пруда. В 2024 году «Атмофест» впервые сменил площадку и переехал с площади 1905 года на набережную за Макаровским мостом. В течение семи лет пространство должно обрасти растениями, планируют сделать лодочную станцию, Центр зеленых технологий, кафе и велосипедные дорожки. В этом году на фестивале будет работать 25 площадок. Среди интересных — сцена на воде, отели для насекомых, место для банного парения, пляж и арт-объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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