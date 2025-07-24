В Екатеринбурге почти на месяц перекроют движение за Макаровским мостом из-за проведения фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Движение транспорта от улицы Челюскинцев до дома № 11 по улице Гражданской будет ограничено с 4 по 24 августа», — говорится в сообщении. Сам «Атмофест» пройдет с 15 по 24 августа на набережной городского пруда.
В 2024 году «Атмофест» впервые сменил площадку и переехал с площади 1905 года на набережную за Макаровским мостом. В течение семи лет пространство должно обрасти растениями, планируют сделать лодочную станцию, Центр зеленых технологий, кафе и велосипедные дорожки.
В этом году на фестивале будет работать 25 площадок. Среди интересных — сцена на воде, отели для насекомых, место для банного парения, пляж и арт-объект.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!