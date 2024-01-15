15 января 2024

В центре Екатеринбурга разобьют оазис, как в Европе

Горожанам подарят лодочную станцию, райские сады на берегу пруда и скейт-парк

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сада Атмосфера на площади 1905 года. Екатеринбург, сад атмосфера, атмофест
Фестиваль впервые пройдет не под окнами мэрии Фото:

Ландшафтный фестиваль «Атмофест» полюбился екатеринбуржцам настолько, что с каждым годом из-за толп попасть на него становится все труднее и труднее. Чтобы разгрузить площадь 1905 года и сделать прогулки среди цветущих садов комфортнее, организаторы решили привнести кое-что новое в мероприятие 2024 года. URA.RU побеседовало с директором «Атмофест» Юлией Сорокиной о новшествах, бюджете и планах.

Открытие пятого фестиваля ландшафтного искусства AtmoFest, посвященный трехсотлетию Екатеринбурга. Екатеринбург
Растения на берегу пруда планируют высаживать каждый год в течение семи лет
Фото:

— Юлия, анонсируйте даты, когда пройдет фестиваль в этом году и какова будет его тема?

— Фестиваль откроется ко Дню города в августе. После его окончания сады останутся и будут открыты для посетителей весь год, за растениями будут постоянно ухаживать. Этот год объявлен Годом семьи и темой фестиваля станет «Семь поколений». Тема очень глубокая и символичная, ведь еще в древней Руси считалось, что своих прародителей необходимо знать и чтить до седьмого колена. В связи с экологической общемировой обстановкой мы все чаще и чаще должны себе задать вопрос: «А хорошие ли мы предки? Что мы оставим после себя нашим потомкам: цветущие сады или гранитные набережные?

Ранее вы говорили, что екатеринбуржцев и гостей города будет ждать «вау-эффект» от фестиваля «Атмофест» в 2024 году. Чем все же будете удивлять?

— Будем переходить с площади 1905 года на набережную городского пруда. Теперь сады мы разбирать не будем — они станут постоянными. Это мало того, что очень яркая перемена, так еще в нашей стране это произойдет в первый раз. В России есть фестивали, которые только разбираются, другого не существует. Мы же идем по абсолютно непроторенной дороге и говорим о том, что можем гораздо более хозяйственно подходить к ресурсам и создавать культуру посещения садов, отношения к растениям. Менять среду для наших жителей.

— Очень неожиданно! Как вы пришли к такому решению?

Проходимость фестиваля у нас все время растет: мы начинали с 12 тысяч человек в 2018 году, в 2023 их было уже больше 751 тысячи. Фестиваль нужен городу и горожанам. Кроме этого, у нас были определенные цели на пять лет: развитие комфортной городской среды, улучшение экологического фона города, фестиваль проходил без ограничений по статусу, возрасту и вероисповеданию. Люди приходили, потому что ценности совпадали, и они понимали, что попадут в красивую природную среду. Мы дошли до того, что на фестивале стало не протолкнуться.

Открытие пятого фестиваля ландшафтного искусства AtmoFest, посвященный трехсотлетию Екатеринбурга. Екатеринбург
После окончания фестиваля за садами будут ухаживать организаторы мероприятия
Фото: Размик Закарян © URA.RU

— Вероятно, дело не только в том, что площадка стала маловата, но были и другие причины?

Наш посыл — фестиваль нужен городу, а фестивалю нужна постоянная площадка. Мы по три раза переделываем одно и то же: сначала высаживаем, ухаживаем, потом выкапываем и высаживаем во временные контейнеры. Потом передаем «Зеленстрою» — они снова ухаживают, потом высаживают. Для растений это большой стресс.

— Почему на такой серьезный шаг решились только сейчас?

В Екатеринбурге есть стратегия развития города. Мы обратились к примеру, который закладывался в этот документ. Это ландшафтный парк Эмшер, который находится в Германии. Там последние 10 лет шла строительная выставка, после которой оставались проекты. Тем самым благодаря ей появилось 50 тысяч рабочих мест и было очищено 350 км водных пространств. Это стало большой точкой притяжения для всех туристов. Мы делаем похожую историю: создаем новую яркую точку притяжения на карте города и работаем для наших жителей, привлекая туристический поток. Фестиваль становится частью водно-зеленого каркаса города. Мы можем взять лучший международный опыт, реализовать его из своих материалов, опираясь на свои ресурсы, и гордимся сделать это первыми именно в Екатеринбурге.

Виды Екатеринбурга
Сейчас под мостом много рисунков и мусора, это хотят исправить
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Давайте тогда обратимся к самому проекту. Где именно на набережной вы будете разбивать сады?

— Мы обращаемся к набережной за Макаровским мостом. На сегодняшний день это немного депрессивная территория без освещения и с неухоженной береговой линией, старовозрастными деревьями, росписью на заборах. Мы же хотим «пригласить» природу и показать ее на контрасте с урбанизированной современной средой делового центра «Екатеринбург-Сити». Здесь каждый сможет, практически не отходя от своего рабочего места, погрузиться в природу, как будто он приехал к себе на дачу.

В планах восстановить лодочную станцию и построить двухэтажное здание, где будет Центр зеленых технологий нашего города и дополнительно разместится кафе. Здесь будут проходить открытые лектории, тестирование новых сортов растений. Также мы говорим о том, что под Макаровским мостом могут быть скейт-парк и площадка для выгула собак. В 2025 году перейдем на следующий участок и так далее, пока не обойдем весь пруд. Проект рассчитан на семь лет.

— Из-за новой площадки придется ли выйти на оформление садов раньше обычного?

— Точно будет дольше по времени, потому что нам надо будет подготовить территорию: сделать дорожки, подходы к высаженным садам. Я думаю, что мы выйдем в начале июля, чтобы в конце месяца работали уже те, кто будет строить сады. Возможно, нам придется перекрывать дороги, чтобы могли разгружаться фуры.

— Придется ли привлекать дополнительные средства на новый формат проведения фестиваля?

— У нас фестиваль всегда финансируется администрацией города — это около 18 млн рублей. Конечно, мы точно понимаем, что этих денег очень мало. Но в следующем году финансирование может увеличиться. Например, у нас здесь рядом свои жилые комплексы возводят застройщики: УГМК, «Брусника», «Форум-групп» и PRINZIP. По сути, мы говорим о том, что соединяем их ЖК городской территорией достойного уровня. Возможно, они нас поддержат. Или люди по своей воле подключатся к финансированию фестиваля, а в знак благодарности появится аллея славы с их именами.

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Ландшафтный фестиваль «Атмофест» полюбился екатеринбуржцам настолько, что с каждым годом из-за толп попасть на него становится все труднее и труднее. Чтобы разгрузить площадь 1905 года и сделать прогулки среди цветущих садов комфортнее, организаторы решили привнести кое-что новое в мероприятие 2024 года. URA.RU побеседовало с директором «Атмофест» Юлией Сорокиной о новшествах, бюджете и планах. — Юлия, анонсируйте даты, когда пройдет фестиваль в этом году и какова будет его тема? — Фестиваль откроется ко Дню города в августе. После его окончания сады останутся и будут открыты для посетителей весь год, за растениями будут постоянно ухаживать. Этот год объявлен Годом семьи и темой фестиваля станет «Семь поколений». Тема очень глубокая и символичная, ведь еще в древней Руси считалось, что своих прародителей необходимо знать и чтить до седьмого колена. В связи с экологической общемировой обстановкой мы все чаще и чаще должны себе задать вопрос: «А хорошие ли мы предки? Что мы оставим после себя нашим потомкам: цветущие сады или гранитные набережные? — Ранее вы говорили, что екатеринбуржцев и гостей города будет ждать «вау-эффект» от фестиваля «Атмофест» в 2024 году. Чем все же будете удивлять? — Будем переходить с площади 1905 года на набережную городского пруда. Теперь сады мы разбирать не будем — они станут постоянными. Это мало того, что очень яркая перемена, так еще в нашей стране это произойдет в первый раз. В России есть фестивали, которые только разбираются, другого не существует. Мы же идем по абсолютно непроторенной дороге и говорим о том, что можем гораздо более хозяйственно подходить к ресурсам и создавать культуру посещения садов, отношения к растениям. Менять среду для наших жителей. — Очень неожиданно! Как вы пришли к такому решению? — Проходимость фестиваля у нас все время растет: мы начинали с 12 тысяч человек в 2018 году, в 2023 их было уже больше 751 тысячи. Фестиваль нужен городу и горожанам. Кроме этого, у нас были определенные цели на пять лет: развитие комфортной городской среды, улучшение экологического фона города, фестиваль проходил без ограничений по статусу, возрасту и вероисповеданию. Люди приходили, потому что ценности совпадали, и они понимали, что попадут в красивую природную среду. Мы дошли до того, что на фестивале стало не протолкнуться. — Вероятно, дело не только в том, что площадка стала маловата, но были и другие причины? — Наш посыл — фестиваль нужен городу, а фестивалю нужна постоянная площадка. Мы по три раза переделываем одно и то же: сначала высаживаем, ухаживаем, потом выкапываем и высаживаем во временные контейнеры. Потом передаем «Зеленстрою» — они снова ухаживают, потом высаживают. Для растений это большой стресс. — Почему на такой серьезный шаг решились только сейчас? — В Екатеринбурге есть стратегия развития города. Мы обратились к примеру, который закладывался в этот документ. Это ландшафтный парк Эмшер, который находится в Германии. Там последние 10 лет шла строительная выставка, после которой оставались проекты. Тем самым благодаря ей появилось 50 тысяч рабочих мест и было очищено 350 км водных пространств. Это стало большой точкой притяжения для всех туристов. Мы делаем похожую историю: создаем новую яркую точку притяжения на карте города и работаем для наших жителей, привлекая туристический поток. Фестиваль становится частью водно-зеленого каркаса города. Мы можем взять лучший международный опыт, реализовать его из своих материалов, опираясь на свои ресурсы, и гордимся сделать это первыми именно в Екатеринбурге. — Давайте тогда обратимся к самому проекту. Где именно на набережной вы будете разбивать сады? — Мы обращаемся к набережной за Макаровским мостом. На сегодняшний день это немного депрессивная территория без освещения и с неухоженной береговой линией, старовозрастными деревьями, росписью на заборах. Мы же хотим «пригласить» природу и показать ее на контрасте с урбанизированной современной средой делового центра «Екатеринбург-Сити». Здесь каждый сможет, практически не отходя от своего рабочего места, погрузиться в природу, как будто он приехал к себе на дачу. В планах восстановить лодочную станцию и построить двухэтажное здание, где будет Центр зеленых технологий нашего города и дополнительно разместится кафе. Здесь будут проходить открытые лектории, тестирование новых сортов растений. Также мы говорим о том, что под Макаровским мостом могут быть скейт-парк и площадка для выгула собак. В 2025 году перейдем на следующий участок и так далее, пока не обойдем весь пруд. Проект рассчитан на семь лет. — Из-за новой площадки придется ли выйти на оформление садов раньше обычного? — Точно будет дольше по времени, потому что нам надо будет подготовить территорию: сделать дорожки, подходы к высаженным садам. Я думаю, что мы выйдем в начале июля, чтобы в конце месяца работали уже те, кто будет строить сады. Возможно, нам придется перекрывать дороги, чтобы могли разгружаться фуры. — Придется ли привлекать дополнительные средства на новый формат проведения фестиваля? — У нас фестиваль всегда финансируется администрацией города — это около 18 млн рублей. Конечно, мы точно понимаем, что этих денег очень мало. Но в следующем году финансирование может увеличиться. Например, у нас здесь рядом свои жилые комплексы возводят застройщики: УГМК, «Брусника», «Форум-групп» и PRINZIP. По сути, мы говорим о том, что соединяем их ЖК городской территорией достойного уровня. Возможно, они нас поддержат. Или люди по своей воле подключатся к финансированию фестиваля, а в знак благодарности появится аллея славы с их именами.
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