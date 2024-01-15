В центре Екатеринбурга разобьют оазис, как в Европе

Горожанам подарят лодочную станцию, райские сады на берегу пруда и скейт-парк

16 января 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Фестиваль впервые пройдет не под окнами мэрии Фото: Размик Закарян © URA.RU Ландшафтный фестиваль «Атмофест» полюбился екатеринбуржцам настолько, что с каждым годом из-за толп попасть на него становится все труднее и труднее. Чтобы разгрузить площадь 1905 года и сделать прогулки среди цветущих садов комфортнее, организаторы решили привнести кое-что новое в мероприятие 2024 года. URA.RU побеседовало с директором «Атмофест» Юлией Сорокиной о новшествах, бюджете и планах. Растения на берегу пруда планируют высаживать каждый год в течение семи лет Фото: Размик Закарян © URA.RU — Юлия, анонсируйте даты, когда пройдет фестиваль в этом году и какова будет его тема? — Фестиваль откроется ко Дню города в августе. После его окончания сады останутся и будут открыты для посетителей весь год, за растениями будут постоянно ухаживать. Этот год объявлен Годом семьи и темой фестиваля станет «Семь поколений». Тема очень глубокая и символичная, ведь еще в древней Руси считалось, что своих прародителей необходимо знать и чтить до седьмого колена. В связи с экологической общемировой обстановкой мы все чаще и чаще должны себе задать вопрос: «А хорошие ли мы предки? Что мы оставим после себя нашим потомкам: цветущие сады или гранитные набережные? — Ранее вы говорили, что екатеринбуржцев и гостей города будет ждать «вау-эффект» от фестиваля «Атмофест» в 2024 году. Чем все же будете удивлять? — Будем переходить с площади 1905 года на набережную городского пруда. Теперь сады мы разбирать не будем — они станут постоянными. Это мало того, что очень яркая перемена, так еще в нашей стране это произойдет в первый раз. В России есть фестивали, которые только разбираются, другого не существует. Мы же идем по абсолютно непроторенной дороге и говорим о том, что можем гораздо более хозяйственно подходить к ресурсам и создавать культуру посещения садов, отношения к растениям. Менять среду для наших жителей. — Очень неожиданно! Как вы пришли к такому решению? — Проходимость фестиваля у нас все время растет: мы начинали с 12 тысяч человек в 2018 году, в 2023 их было уже больше 751 тысячи. Фестиваль нужен городу и горожанам. Кроме этого, у нас были определенные цели на пять лет: развитие комфортной городской среды, улучшение экологического фона города, фестиваль проходил без ограничений по статусу, возрасту и вероисповеданию. Люди приходили, потому что ценности совпадали, и они понимали, что попадут в красивую природную среду. Мы дошли до того, что на фестивале стало не протолкнуться. После окончания фестиваля за садами будут ухаживать организаторы мероприятия Фото: Размик Закарян © URA.RU — Вероятно, дело не только в том, что площадка стала маловата, но были и другие причины? — Наш посыл — фестиваль нужен городу, а фестивалю нужна постоянная площадка. Мы по три раза переделываем одно и то же: сначала высаживаем, ухаживаем, потом выкапываем и высаживаем во временные контейнеры. Потом передаем «Зеленстрою» — они снова ухаживают, потом высаживают. Для растений это большой стресс. — Почему на такой серьезный шаг решились только сейчас? — В Екатеринбурге есть стратегия развития города. Мы обратились к примеру, который закладывался в этот документ. Это ландшафтный парк Эмшер, который находится в Германии. Там последние 10 лет шла строительная выставка, после которой оставались проекты. Тем самым благодаря ей появилось 50 тысяч рабочих мест и было очищено 350 км водных пространств. Это стало большой точкой притяжения для всех туристов. Мы делаем похожую историю: создаем новую яркую точку притяжения на карте города и работаем для наших жителей, привлекая туристический поток. Фестиваль становится частью водно-зеленого каркаса города. Мы можем взять лучший международный опыт, реализовать его из своих материалов, опираясь на свои ресурсы, и гордимся сделать это первыми именно в Екатеринбурге. Сейчас под мостом много рисунков и мусора, это хотят исправить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Давайте тогда обратимся к самому проекту. Где именно на набережной вы будете разбивать сады? — Мы обращаемся к набережной за Макаровским мостом. На сегодняшний день это немного депрессивная территория без освещения и с неухоженной береговой линией, старовозрастными деревьями, росписью на заборах. Мы же хотим «пригласить» природу и показать ее на контрасте с урбанизированной современной средой делового центра «Екатеринбург-Сити». Здесь каждый сможет, практически не отходя от своего рабочего места, погрузиться в природу, как будто он приехал к себе на дачу. В планах восстановить лодочную станцию и построить двухэтажное здание, где будет Центр зеленых технологий нашего города и дополнительно разместится кафе. Здесь будут проходить открытые лектории, тестирование новых сортов растений. Также мы говорим о том, что под Макаровским мостом могут быть скейт-парк и площадка для выгула собак. В 2025 году перейдем на следующий участок и так далее, пока не обойдем весь пруд. Проект рассчитан на семь лет. — Из-за новой площадки придется ли выйти на оформление садов раньше обычного? — Точно будет дольше по времени, потому что нам надо будет подготовить территорию: сделать дорожки, подходы к высаженным садам. Я думаю, что мы выйдем в начале июля, чтобы в конце месяца работали уже те, кто будет строить сады. Возможно, нам придется перекрывать дороги, чтобы могли разгружаться фуры. — Придется ли привлекать дополнительные средства на новый формат проведения фестиваля? — У нас фестиваль всегда финансируется администрацией города — это около 18 млн рублей. Конечно, мы точно понимаем, что этих денег очень мало. Но в следующем году финансирование может увеличиться. Например, у нас здесь рядом свои жилые комплексы возводят застройщики: УГМК, «Брусника», «Форум-групп» и PRINZIP. По сути, мы говорим о том, что соединяем их ЖК городской территорией достойного уровня. Возможно, они нас поддержат. Или люди по своей воле подключатся к финансированию фестиваля, а в знак благодарности появится аллея славы с их именами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ландшафтный фестиваль «Атмофест» полюбился екатеринбуржцам настолько, что с каждым годом из-за толп попасть на него становится все труднее и труднее. Чтобы разгрузить площадь 1905 года и сделать прогулки среди цветущих садов комфортнее, организаторы решили привнести кое-что новое в мероприятие 2024 года. URA.RU побеседовало с директором «Атмофест» Юлией Сорокиной о новшествах, бюджете и планах. — Юлия, анонсируйте даты, когда пройдет фестиваль в этом году и какова будет его тема? — Фестиваль откроется ко Дню города в августе. После его окончания сады останутся и будут открыты для посетителей весь год, за растениями будут постоянно ухаживать. Этот год объявлен Годом семьи и темой фестиваля станет «Семь поколений». Тема очень глубокая и символичная, ведь еще в древней Руси считалось, что своих прародителей необходимо знать и чтить до седьмого колена. В связи с экологической общемировой обстановкой мы все чаще и чаще должны себе задать вопрос: «А хорошие ли мы предки? Что мы оставим после себя нашим потомкам: цветущие сады или гранитные набережные? — Ранее вы говорили, что екатеринбуржцев и гостей города будет ждать «вау-эффект» от фестиваля «Атмофест» в 2024 году. Чем все же будете удивлять? — Будем переходить с площади 1905 года на набережную городского пруда. Теперь сады мы разбирать не будем — они станут постоянными. Это мало того, что очень яркая перемена, так еще в нашей стране это произойдет в первый раз. В России есть фестивали, которые только разбираются, другого не существует. Мы же идем по абсолютно непроторенной дороге и говорим о том, что можем гораздо более хозяйственно подходить к ресурсам и создавать культуру посещения садов, отношения к растениям. Менять среду для наших жителей. — Очень неожиданно! Как вы пришли к такому решению? — Проходимость фестиваля у нас все время растет: мы начинали с 12 тысяч человек в 2018 году, в 2023 их было уже больше 751 тысячи. Фестиваль нужен городу и горожанам. Кроме этого, у нас были определенные цели на пять лет: развитие комфортной городской среды, улучшение экологического фона города, фестиваль проходил без ограничений по статусу, возрасту и вероисповеданию. Люди приходили, потому что ценности совпадали, и они понимали, что попадут в красивую природную среду. Мы дошли до того, что на фестивале стало не протолкнуться. — Вероятно, дело не только в том, что площадка стала маловата, но были и другие причины? — Наш посыл — фестиваль нужен городу, а фестивалю нужна постоянная площадка. Мы по три раза переделываем одно и то же: сначала высаживаем, ухаживаем, потом выкапываем и высаживаем во временные контейнеры. Потом передаем «Зеленстрою» — они снова ухаживают, потом высаживают. Для растений это большой стресс. — Почему на такой серьезный шаг решились только сейчас? — В Екатеринбурге есть стратегия развития города. Мы обратились к примеру, который закладывался в этот документ. Это ландшафтный парк Эмшер, который находится в Германии. Там последние 10 лет шла строительная выставка, после которой оставались проекты. Тем самым благодаря ей появилось 50 тысяч рабочих мест и было очищено 350 км водных пространств. Это стало большой точкой притяжения для всех туристов. Мы делаем похожую историю: создаем новую яркую точку притяжения на карте города и работаем для наших жителей, привлекая туристический поток. Фестиваль становится частью водно-зеленого каркаса города. Мы можем взять лучший международный опыт, реализовать его из своих материалов, опираясь на свои ресурсы, и гордимся сделать это первыми именно в Екатеринбурге. — Давайте тогда обратимся к самому проекту. Где именно на набережной вы будете разбивать сады? — Мы обращаемся к набережной за Макаровским мостом. На сегодняшний день это немного депрессивная территория без освещения и с неухоженной береговой линией, старовозрастными деревьями, росписью на заборах. Мы же хотим «пригласить» природу и показать ее на контрасте с урбанизированной современной средой делового центра «Екатеринбург-Сити». Здесь каждый сможет, практически не отходя от своего рабочего места, погрузиться в природу, как будто он приехал к себе на дачу. В планах восстановить лодочную станцию и построить двухэтажное здание, где будет Центр зеленых технологий нашего города и дополнительно разместится кафе. Здесь будут проходить открытые лектории, тестирование новых сортов растений. Также мы говорим о том, что под Макаровским мостом могут быть скейт-парк и площадка для выгула собак. В 2025 году перейдем на следующий участок и так далее, пока не обойдем весь пруд. Проект рассчитан на семь лет. — Из-за новой площадки придется ли выйти на оформление садов раньше обычного? — Точно будет дольше по времени, потому что нам надо будет подготовить территорию: сделать дорожки, подходы к высаженным садам. Я думаю, что мы выйдем в начале июля, чтобы в конце месяца работали уже те, кто будет строить сады. Возможно, нам придется перекрывать дороги, чтобы могли разгружаться фуры. — Придется ли привлекать дополнительные средства на новый формат проведения фестиваля? — У нас фестиваль всегда финансируется администрацией города — это около 18 млн рублей. Конечно, мы точно понимаем, что этих денег очень мало. Но в следующем году финансирование может увеличиться. Например, у нас здесь рядом свои жилые комплексы возводят застройщики: УГМК, «Брусника», «Форум-групп» и PRINZIP. По сути, мы говорим о том, что соединяем их ЖК городской территорией достойного уровня. Возможно, они нас поддержат. Или люди по своей воле подключатся к финансированию фестиваля, а в знак благодарности появится аллея славы с их именами.