В центре Екатеринбурга появились огромные райские сады с оливой и гранатом. Фото

В Екатеринбурге стартовал новый формат фестиваля «Атмофест»

16 августа 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

На набережной появились нетипичные для Урала растения Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге стартовал фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» в новом формате — он переехал с Площади 1905 года на набережную Исети. После того как мероприятие завершится, горожане ежедневно смогут прогуливаться в садах, которые создали дизайнеры со всего мира. URA.RU прошлось по новым зеленым зонам, которые получили вечную «прописку» на Урале. «Шестой Евразийский фестиваль „Атмофест“ обрел постоянную площадку. Причем мы решаем несколько задач: для жителей появляется прекрасная рекреационная зона: те сады, которые созданы талантливыми ландшафтными дизайнерами, будут радовать наших жителей и гостей Екатеринбурга уже постоянно. Мы решаем еще одну очень важную задачу — продолжаем масштабный проект по благоустройству набережной реки Исеть», — заявил мэр Алексей Орлов. Над садами работали команды из России и других стран мира. Посетители увидят знаменитые сады «Легенды Апшерона» и огромные игрушки-пружинки, которые утопают в зелени, посетят перуанский оазис, не покидая Екатеринбурга. Всего на набережной появилось 183 дерева, более 2000 кустарников и около 6000 многолетних растений. В садах можно найти инжир, оливковые деревья, гранаты, индийскую сирень, гибискус и другие растения, часть из них екатеринбуржцы увидят впервые. Активная фаза фестиваля продлится до 25 августа, организаторы подготовили для гостей мастер-классы, музыкальную программу и экскурсии. После окончания «Атмофеста» площадки будут доступны для всех желающих. Далее в течение семи лет берег обрастет другими садами, будет восстановлена лодочная станция, появится Центр зеленых технологий, кафе и велосипедные дорожки. Подробнее обо всех задумках организаторов фестиваля — в интервью URA.RU. Фото: Дарья Блиновских © URA.RU Фото: Дарья Блиновских © URA.RU Фото: Дарья Блиновских © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стартовал фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» в новом формате — он переехал с Площади 1905 года на набережную Исети. После того как мероприятие завершится, горожане ежедневно смогут прогуливаться в садах, которые создали дизайнеры со всего мира. URA.RU прошлось по новым зеленым зонам, которые получили вечную «прописку» на Урале. «Шестой Евразийский фестиваль „Атмофест“ обрел постоянную площадку. Причем мы решаем несколько задач: для жителей появляется прекрасная рекреационная зона: те сады, которые созданы талантливыми ландшафтными дизайнерами, будут радовать наших жителей и гостей Екатеринбурга уже постоянно. Мы решаем еще одну очень важную задачу — продолжаем масштабный проект по благоустройству набережной реки Исеть», — заявил мэр Алексей Орлов. Над садами работали команды из России и других стран мира. Посетители увидят знаменитые сады «Легенды Апшерона» и огромные игрушки-пружинки, которые утопают в зелени, посетят перуанский оазис, не покидая Екатеринбурга. Всего на набережной появилось 183 дерева, более 2000 кустарников и около 6000 многолетних растений. В садах можно найти инжир, оливковые деревья, гранаты, индийскую сирень, гибискус и другие растения, часть из них екатеринбуржцы увидят впервые. Активная фаза фестиваля продлится до 25 августа, организаторы подготовили для гостей мастер-классы, музыкальную программу и экскурсии. После окончания «Атмофеста» площадки будут доступны для всех желающих. Далее в течение семи лет берег обрастет другими садами, будет восстановлена лодочная станция, появится Центр зеленых технологий, кафе и велосипедные дорожки. Подробнее обо всех задумках организаторов фестиваля — в интервью URA.RU.