24 июля 2025

Льва скандального блогера из Сургута перевели из карантина. Видео

Льва скандального блогера из Сургута перевели из карантина. Видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Лев Харрис получил просторный вольер после карантина
Лев Харрис получил просторный вольер после карантина Фото:

Изъятый у сургутского блогера лев после карантина на базе отдыха в Нефтеюганском районе получил просторный вольер. Об этом сообщается в telegram-канале «Паруса».

«Харис после двухнедельного карантина переехал в просторный вольер. С новосельем его поздравил хозяин Амирхан и добрый друг Абу», — говорится в посте на странице базы отдыха. Уточняется, что хищник по-прежнему находится в зоопарке на временном содержании.

Видео: @zooparus

Ранее URA.RU сообщало, что Сургутский городской суд (ХМАО) оштрафовал на 2,5 тысячи рублей хозяина льва Хариса Амирхана Магомедова и постановил конфисковать животное. Дальнейшую судьбу льва будет решать Росприроднадзор, который определит его постоянное место обитания. Пока же блогер ежедневно навещает питомца в «Парусе» и даже привозит еду. Мужчина готов оборудовать для него теплый вольер, строительство которого обойдется примерно в полмиллиона рублей.

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Изъятый у сургутского блогера лев после карантина на базе отдыха в Нефтеюганском районе получил просторный вольер. Об этом сообщается в telegram-канале «Паруса». «Харис после двухнедельного карантина переехал в просторный вольер. С новосельем его поздравил хозяин Амирхан и добрый друг Абу», — говорится в посте на странице базы отдыха. Уточняется, что хищник по-прежнему находится в зоопарке на временном содержании. Видео: @zooparus Ранее URA.RU сообщало, что Сургутский городской суд (ХМАО) оштрафовал на 2,5 тысячи рублей хозяина льва Хариса Амирхана Магомедова и постановил конфисковать животное. Дальнейшую судьбу льва будет решать Росприроднадзор, который определит его постоянное место обитания. Пока же блогер ежедневно навещает питомца в «Парусе» и даже привозит еду. Мужчина готов оборудовать для него теплый вольер, строительство которого обойдется примерно в полмиллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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