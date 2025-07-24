Изъятый у сургутского блогера лев после карантина на базе отдыха в Нефтеюганском районе получил просторный вольер. Об этом сообщается в telegram-канале «Паруса».
«Харис после двухнедельного карантина переехал в просторный вольер. С новосельем его поздравил хозяин Амирхан и добрый друг Абу», — говорится в посте на странице базы отдыха. Уточняется, что хищник по-прежнему находится в зоопарке на временном содержании.
Видео: @zooparus
Ранее URA.RU сообщало, что Сургутский городской суд (ХМАО) оштрафовал на 2,5 тысячи рублей хозяина льва Хариса Амирхана Магомедова и постановил конфисковать животное. Дальнейшую судьбу льва будет решать Росприроднадзор, который определит его постоянное место обитания. Пока же блогер ежедневно навещает питомца в «Парусе» и даже привозит еду. Мужчина готов оборудовать для него теплый вольер, строительство которого обойдется примерно в полмиллиона рублей.
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