Сургутскому блогеру грозит штраф за содержание льва на даче

На блогера из Сургута (ХМАО) заведено дело об административном нарушении за содержание льва на дачном участке. Санкции статьи предусматривают штраф от двух с половиной до пяти тысяч рублей.
«В отношении владельца животного лев (Panthera leo) возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщили URA.RU в Росприроднадзоре. Статья предусматривает наложение административного штрафа от двух с половиной до пяти тысяч тысяч рублей и конфискацию животного.
Материалы дела уже переданы в суд. Формулировка статьи — «Причинением вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожение».
В разговоре с агентством владелец льва Амирхан Магомедов подчеркнул, что никакие штрафы его не пугают, а повестку в суд он еще не получал. Больше беспокоит судьба Харриса, которого конфисковали в начале июля: «Штраф меня вообще не беспокоит, повестку в суд не получал еще. А вот что будет дальше со львом, которого воспитываю практически с его рождения, заботит», — пояснил Амирхан.
Пока лев Харрис остается в Центре туризма и отдыха «Парус» в Нефтеюганском районе. Блогер навещает его ежедневно и даже привозит еду. Мужчина готов оборудовать для своего питомца теплый вольер, строительство которого обойдется примерно в полмиллиона рублей. Сделать это нужно до заморозков. Однако дальнейшая судьба льва зависит от решения Росприроднадзора, который должен определить место его обитания, заявил Магомедов.
Ранее URA.RU сообщало, что Тюменский зоопарк, находящийся на базе отдыха «Сосновый бор», отказался принимать изъятого у сургутского блогера льва Харриса. Животное готов взять под опеку известный ветеринарный врач, президент фонда зоозащиты «Спаси меня», руководитель одноимённого приюта для диких животных, эксперт ОНФ Карен Даллакян.
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