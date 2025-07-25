Губернатор Саратовской области выехал к месту ЧП в жилом доме

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В МЧС подтвердили взрыв газа в жилом доме в Саратове
В МЧС подтвердили взрыв газа в жилом доме в Саратове Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прибыл на улицу Блинова в Саратове, где взорвался газ в одном из жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На место выехал губернатор Роман Бусаргин», — написали в telegram-канале «Пул Z 64». По данным властей, на месте происшествия оперативно работают все службы экстренного реагирования.

Ранее в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, расположенного по адресу улица Блинова, 4 в Саратове, произошел взрыв бытового газа. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по региону, происшествие произошло 25 июля примерно в 12:12 по местному времени.

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прибыл на улицу Блинова в Саратове, где взорвался газ в одном из жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «На место выехал губернатор Роман Бусаргин», — написали в telegram-канале «Пул Z 64». По данным властей, на месте происшествия оперативно работают все службы экстренного реагирования. Ранее в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, расположенного по адресу улица Блинова, 4 в Саратове, произошел взрыв бытового газа. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по региону, происшествие произошло 25 июля примерно в 12:12 по местному времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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