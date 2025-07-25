Губернатор Саратовской области выехал к месту ЧП в жилом доме

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прибыл на улицу Блинова в Саратове, где взорвался газ в одном из жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«На место выехал губернатор Роман Бусаргин», — написали в telegram-канале «Пул Z 64». По данным властей, на месте происшествия оперативно работают все службы экстренного реагирования.
Ранее в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, расположенного по адресу улица Блинова, 4 в Саратове, произошел взрыв бытового газа. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по региону, происшествие произошло 25 июля примерно в 12:12 по местному времени.
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