Mash: из-под завалов в доме Саратова вытащили пятилетнего ребенка

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В Саратове взорвался газ
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В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В Саратове из-под завалов обрушившегося жилого дома на улице Блинова спасатели извлекли пятилетнюю девочку, сообщают telegram-каналы. Это первый человек, которого удалось спасти после происшествия.

«Первая спасенная из-под завалов обрушившейся многоэтажки в Саратове — пятилетняя девочка», — пишет telegram-канал Mash. Ребенка придавило бетонной плитой. Всего из-под обломков удалось вытащить 11 человек.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы повторного обрушения конструкции. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние уточняется специалистами.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин выехал на улицу Блинова в Саратове, где произошел взрыв бытового газа в жилом доме. По информации представителей власти, на территории инцидента задействованы все экстренные службы, которые оперативно выполняют необходимые работы.

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В Саратове из-под завалов обрушившегося жилого дома на улице Блинова спасатели извлекли пятилетнюю девочку, сообщают telegram-каналы. Это первый человек, которого удалось спасти после происшествия. «Первая спасенная из-под завалов обрушившейся многоэтажки в Саратове — пятилетняя девочка», — пишет telegram-канал Mash. Ребенка придавило бетонной плитой. Всего из-под обломков удалось вытащить 11 человек. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы повторного обрушения конструкции. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние уточняется специалистами. Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин выехал на улицу Блинова в Саратове, где произошел взрыв бытового газа в жилом доме. По информации представителей власти, на территории инцидента задействованы все экстренные службы, которые оперативно выполняют необходимые работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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