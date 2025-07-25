Mash: из-под завалов в доме Саратова вытащили пятилетнего ребенка

В Саратове из-под завалов обрушившегося жилого дома на улице Блинова спасатели извлекли пятилетнюю девочку, сообщают telegram-каналы. Это первый человек, которого удалось спасти после происшествия.
«Первая спасенная из-под завалов обрушившейся многоэтажки в Саратове — пятилетняя девочка», — пишет telegram-канал Mash. Ребенка придавило бетонной плитой. Всего из-под обломков удалось вытащить 11 человек.
На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы повторного обрушения конструкции. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние уточняется специалистами.
Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин выехал на улицу Блинова в Саратове, где произошел взрыв бытового газа в жилом доме. По информации представителей власти, на территории инцидента задействованы все экстренные службы, которые оперативно выполняют необходимые работы.
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