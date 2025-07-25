Ребенок мог погибнуть при взрыве газа в доме в Саратове

В результате взрыва газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова, 4 в Саратове, по предварительным данным, погибли три человека — двое взрослых и ребенок. Об этом сообщили в а экстренных службах региона.
«Три человека, предварительно, погибли: двое взрослых и ребенок», — уточнил источник. Его слова передает РИА Новости.
Сообщение о взрыве поступило в 12:12 по местному времени. На месте происшествия работают экстренные службы, ведется эвакуация жителей, организовано оцепление территории. Для координации спасательных работ на место выехал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Прокуратура региона начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме.
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