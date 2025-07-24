Суд в Челябинске принял жалобу по делу о национализации ЮГК

Советский райсуд Челябинска принял жалобу одного из представителей сторон по делу о национализации «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), до недавнего времени принадлежащей Константину Струкову. Информация появилась в базе данных суда. Предыдущие пять жалоб были оставлены без движения из-за выявленных недостатков.
«Жалоба (представление) принята к рассмотрению. Срок для предоставления возражений до 11 августа 2025 года», — говорится на сайте суда. До этого же времени ответчики и представители должны исправить выявленные нарушения в других пяти жалобах.
Пока жалобу не передали в суд апелляционной инстанции. Заседание по ее рассмотрению состоится после 11 августа.
Советский суд принял решение о национализации холдинга ЮГК 11 июля. Процесс инициировала Генпрокуратура РФ. Согласно иску надзорного ведомства, Струков, воспользовавшись своим служебным положением и должностями в государственных структурах, противоправно установил контроль над ПАО «Южуралзолото». Иск был удовлетворен, активы компании перешли в собственность государства. Самого Струкова отстранили от руководства. Его представители, как и прокуратура, отказались комментировать процесс.
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