МЧС: под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди

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Под завалами в Саратове могут находиться люди
Под завалами в Саратове могут находиться люди Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Под завалами многоэтажного жилого дома в Саратове могут находиться люди. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди», — сообщили в пресс-службе МЧС России. Там уточнили, что обрушение произошло на улице Блинова, дом 2. Спасатели продолжают разбор завалов и поисковые работы.

Ранее на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого полностью разрушился угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. По предварительным данным, повреждены или разрушены более 30 квартир. Три человека погибли. На месте продолжают работать спасатели и кинологи.

В Саратовской области обсуждается перспектива восстановления дома. Как проинформировал глава региона Роман Бусаргин, окончательное решение будет принято на основании экспертной оценки технического состояния объекта.

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Под завалами многоэтажного жилого дома в Саратове могут находиться люди. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди», — сообщили в пресс-службе МЧС России. Там уточнили, что обрушение произошло на улице Блинова, дом 2. Спасатели продолжают разбор завалов и поисковые работы. Ранее на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого полностью разрушился угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. По предварительным данным, повреждены или разрушены более 30 квартир. Три человека погибли. На месте продолжают работать спасатели и кинологи. В Саратовской области обсуждается перспектива восстановления дома. Как проинформировал глава региона Роман Бусаргин, окончательное решение будет принято на основании экспертной оценки технического состояния объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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