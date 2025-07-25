МЧС: под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди

Под завалами многоэтажного жилого дома в Саратове могут находиться люди. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Спасатели продолжают разбирать обрушенные конструкции жилого дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди», — сообщили в пресс-службе МЧС России. Там уточнили, что обрушение произошло на улице Блинова, дом 2. Спасатели продолжают разбор завалов и поисковые работы.
Ранее на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа, в результате которого полностью разрушился угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. По предварительным данным, повреждены или разрушены более 30 квартир. Три человека погибли. На месте продолжают работать спасатели и кинологи.
В Саратовской области обсуждается перспектива восстановления дома. Как проинформировал глава региона Роман Бусаргин, окончательное решение будет принято на основании экспертной оценки технического состояния объекта.
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