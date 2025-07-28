«Иначе бы спился»: тагильчанин женился через три месяца после гибели жены при взрыве дома. Фото

Тагильчанин женился через три месяца после гибели жены при взрыве дома

29 июля 2025 в 12:57 Размер текста - 17 +

Мужчина считает, что новый союз спас его от погибели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Потеряв жену Светлану Стаину во время обрушения дома в Нижнем Тагиле, ее бывший муж нашел в себе силы жить дальше и даже женился. Руслан признался в разговоре с URA.RU, что иначе бы сошел с ума или спился. «Личную жизнь я наладил в октябре [прошлого года]. Иначе я бы или спился, или сошел с ума. Тяжело мне тогда было очень, и пил я много с горя. Но встретил достойную женщину, в октябре же мы и поженились. К моему прошлому она относится с уважением, вместе ездим на могилу к Свете. Нынче на годовщину тоже обязательно поедем», — сказал Стаин. То утро год назад он помнит как сейчас. В последнее время Руслан и Светлана частенько ругались, мужчина жил какое-то время отдельно. Но прошлым летом отношения у них стали налаживаться, они даже думали снова сойтись. С 31 июля на 1 августа он ночевал с семьей, а утром поехал за продуктами. Дома остались Света и их сын — 14-летний Сережа. «Я был в магазине, мне звонит Сережа и говорит: „Дом взорвался“. Я подумал — шутит? А потом он взрослым трубку передал и мне сказали, что дом реально сложился. Я все пакеты бросил и погнал. Там все было разрушено, я был в трансе», — вспоминает Руслан. Стаины жили не в том подъезде, где случился взрыв, а во втором, соседнем. Их квартира на четвертом этаже разрушилась частично: комната, где подросток играл в компьютерные игры, уцелела, а соседняя, где была Светлана, обрушилась. Женщина оказалась под завалами. Шокированный мальчик выбежал на улицу в трусах и тапках и дождался отца. Руслан простоял на месте трагедии до позднего вечера в надежде, что жену найдут живой. Ее достали 1 августа — мертвой. «Она была первой из погибших, кого извлекли из-под обломков. Когда ее подняли, я заревел», — вспоминает Руслан. С тех пор судьба его сделала крутой поворот. Сережа остался жить с бабушкой, мамой Светланой. Она, по словам мужчины, лишила Руслана через суд отцовства. С тех пор он ребенка не видит. Стаин запил, но в октябре встретил достойную женщину, и вскоре женился. Он уверен, что это спасло его от погибели. Первого августа минует год со дня трагедии в Нижнем Тагиле. Тогда под завалами пятиэтажки погибли 11 человек, из них шестеро детей. 16 человек были спасены — благодаря самоотверженной и слаженной работе медиков и спасателей, которые трое суток вызволяли из руин людей. Корреспонденты URA.RU в эти тяжелые дни вместе со всеми были на месте событий и в онлайн-трансляции рассказывали о происходящем. Героями наших публикаций тогда были люди, спасенные и спасавшие из-под завалов. К годовщине трагедии агентство готовит большую ретроспективу. Следите за материалами о тагильской трагедии на нашем сайте. Светлана Стаина погибла под завалами в Нижнем Тагиле год назад Фото: соцсети Овдовев, Руслан нашел в себе силы жить дальше и женился Фото: соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Потеряв жену Светлану Стаину во время обрушения дома в Нижнем Тагиле, ее бывший муж нашел в себе силы жить дальше и даже женился. Руслан признался в разговоре с URA.RU, что иначе бы сошел с ума или спился. «Личную жизнь я наладил в октябре [прошлого года]. Иначе я бы или спился, или сошел с ума. Тяжело мне тогда было очень, и пил я много с горя. Но встретил достойную женщину, в октябре же мы и поженились. К моему прошлому она относится с уважением, вместе ездим на могилу к Свете. Нынче на годовщину тоже обязательно поедем», — сказал Стаин. То утро год назад он помнит как сейчас. В последнее время Руслан и Светлана частенько ругались, мужчина жил какое-то время отдельно. Но прошлым летом отношения у них стали налаживаться, они даже думали снова сойтись. С 31 июля на 1 августа он ночевал с семьей, а утром поехал за продуктами. Дома остались Света и их сын — 14-летний Сережа. «Я был в магазине, мне звонит Сережа и говорит: „Дом взорвался“. Я подумал — шутит? А потом он взрослым трубку передал и мне сказали, что дом реально сложился. Я все пакеты бросил и погнал. Там все было разрушено, я был в трансе», — вспоминает Руслан. Стаины жили не в том подъезде, где случился взрыв, а во втором, соседнем. Их квартира на четвертом этаже разрушилась частично: комната, где подросток играл в компьютерные игры, уцелела, а соседняя, где была Светлана, обрушилась. Женщина оказалась под завалами. Шокированный мальчик выбежал на улицу в трусах и тапках и дождался отца. Руслан простоял на месте трагедии до позднего вечера в надежде, что жену найдут живой. Ее достали 1 августа — мертвой. «Она была первой из погибших, кого извлекли из-под обломков. Когда ее подняли, я заревел», — вспоминает Руслан. С тех пор судьба его сделала крутой поворот. Сережа остался жить с бабушкой, мамой Светланой. Она, по словам мужчины, лишила Руслана через суд отцовства. С тех пор он ребенка не видит. Стаин запил, но в октябре встретил достойную женщину, и вскоре женился. Он уверен, что это спасло его от погибели. Первого августа минует год со дня трагедии в Нижнем Тагиле. Тогда под завалами пятиэтажки погибли 11 человек, из них шестеро детей. 16 человек были спасены — благодаря самоотверженной и слаженной работе медиков и спасателей, которые трое суток вызволяли из руин людей. Корреспонденты URA.RU в эти тяжелые дни вместе со всеми были на месте событий и в онлайн-трансляции рассказывали о происходящем. Героями наших публикаций тогда были люди, спасенные и спасавшие из-под завалов. К годовщине трагедии агентство готовит большую ретроспективу. Следите за материалами о тагильской трагедии на нашем сайте.