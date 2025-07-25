Количество погибших при взрыве в Саратове выросло до 4 человек

В Саратове число жертв взрыва увеличилось до четырех человек — спасатели обнаружили еще одно тело под завалами, сообщили telegram-каналы. Среди погибших — ребенок.
«Еще одного погибшего обнаружили спасатели под завалами. Количество жертв увеличилось до четырех человек, среди них ребенок, который убежал от мамы», — пишет telegram-канал Mash. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МЧС.
Взрыв произошел днем 25 июля в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова, 2 в Саратове. Сейчас спасатели продолжают искать людей под завалами на месте происшествия. По данным МЧС, уже удалось извлечь одного выжившего, ему оказывается медицинская помощь. На месте работают пожарные, кинологи и медики. По предварительным данным, причиной взрыва мог стать бытовой газ. Обстоятельства инцидента выясняются. Подробнее о ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU.
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