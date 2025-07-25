Количество погибших при взрыве в Саратове выросло до 4 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Под завалами был найден живой мужчина, сейчас спасатели пытаются его извлечь (архивное фото)
Под завалами был найден живой мужчина, сейчас спасатели пытаются его извлечь (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

В Саратове число жертв взрыва увеличилось до четырех человек — спасатели обнаружили еще одно тело под завалами, сообщили telegram-каналы. Среди погибших — ребенок.

«Еще одного погибшего обнаружили спасатели под завалами. Количество жертв увеличилось до четырех человек, среди них ребенок, который убежал от мамы», — пишет telegram-канал Mash. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МЧС.

Взрыв произошел днем 25 июля в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова, 2 в Саратове. Сейчас спасатели продолжают искать людей под завалами на месте происшествия. По данным МЧС, уже удалось извлечь одного выжившего, ему оказывается медицинская помощь. На месте работают пожарные, кинологи и медики. По предварительным данным, причиной взрыва мог стать бытовой газ. Обстоятельства инцидента выясняются. Подробнее о ситуации  — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Саратове число жертв взрыва увеличилось до четырех человек — спасатели обнаружили еще одно тело под завалами, сообщили telegram-каналы. Среди погибших — ребенок. «Еще одного погибшего обнаружили спасатели под завалами. Количество жертв увеличилось до четырех человек, среди них ребенок, который убежал от мамы», — пишет telegram-канал Mash. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МЧС. Взрыв произошел днем 25 июля в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова, 2 в Саратове. Сейчас спасатели продолжают искать людей под завалами на месте происшествия. По данным МЧС, уже удалось извлечь одного выжившего, ему оказывается медицинская помощь. На месте работают пожарные, кинологи и медики. По предварительным данным, причиной взрыва мог стать бытовой газ. Обстоятельства инцидента выясняются. Подробнее о ситуации  — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...