В Пермском крае увеличат производство молока

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В ближайшие пять лет в Прикамье будет увеличено производство молока
В ближайшие пять лет в Прикамье будет увеличено производство молока Фото:

В Пермском крае планируется увеличение производства молочной продукции. Такие цели озвучил губернатор региона Дмитрий Махонин на встрече с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут. Об этом сообщается н официальном сайте правительства Пермского края.

Для проведения рабочей встречи между Оксаной Лут и Махониным федеральный министр приехала Пермь. Здесь они обсудили развитие агропромышленного комплекса Прикамья и возможные темпы роста этого сектора. По словам Махонина, одним важнейших направлений на сегодняшний день в регионе является увеличение производства молока. «Поставили себе цель к 2030 году увеличить производство молока на 200 тысяч тонн. Для этого совершенствуем меры поддержки, в том числе при участии аграриев», — отметил губернатор. Он также подчеркнул, что для местных предпринимателей и их развития используются не только региональные, но и федеральные меры поддержки. За 2024 год восемь пермских проектов прошли всероссийский отбор для получения субсидии.

В ходе беседы была затронута и уборочная кампания, к которой агрокомплекс Прикамья сейчас ведет подготовку. На сегодняшний день готовность хранилищ составляет 100%, а готовность техники — 89%.

Отдельно был обсужден вопрос обучения новых кадров, которые свяжут свое будущее с сельским хозяйством. В Прикамье создаются агроклассы, закупается современное оборудование, строятся мастерские и общежития для студентов, получающих среднее специальное образование.

Оксана Лут во время встречи отметила, что уровень развития агропромышленного комплекса в Пермском крае составляет 3%. Это выше среднего в России значения. В завершение визита Оксана Лут и Дмитрий Махонин наградили лучших аграриев региона. Губернатор Прикамья поблагодарил их за добросовестный и многолетний труд в условиях рискованного земледелия.

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В Пермском крае планируется увеличение производства молочной продукции. Такие цели озвучил губернатор региона Дмитрий Махонин на встрече с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут. Об этом сообщается н официальном сайте правительства Пермского края. Для проведения рабочей встречи между Оксаной Лут и Махониным федеральный министр приехала Пермь. Здесь они обсудили развитие агропромышленного комплекса Прикамья и возможные темпы роста этого сектора. По словам Махонина, одним важнейших направлений на сегодняшний день в регионе является увеличение производства молока. «Поставили себе цель к 2030 году увеличить производство молока на 200 тысяч тонн. Для этого совершенствуем меры поддержки, в том числе при участии аграриев», — отметил губернатор. Он также подчеркнул, что для местных предпринимателей и их развития используются не только региональные, но и федеральные меры поддержки. За 2024 год восемь пермских проектов прошли всероссийский отбор для получения субсидии. В ходе беседы была затронута и уборочная кампания, к которой агрокомплекс Прикамья сейчас ведет подготовку. На сегодняшний день готовность хранилищ составляет 100%, а готовность техники — 89%. Отдельно был обсужден вопрос обучения новых кадров, которые свяжут свое будущее с сельским хозяйством. В Прикамье создаются агроклассы, закупается современное оборудование, строятся мастерские и общежития для студентов, получающих среднее специальное образование. Оксана Лут во время встречи отметила, что уровень развития агропромышленного комплекса в Пермском крае составляет 3%. Это выше среднего в России значения. В завершение визита Оксана Лут и Дмитрий Махонин наградили лучших аграриев региона. Губернатор Прикамья поблагодарил их за добросовестный и многолетний труд в условиях рискованного земледелия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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