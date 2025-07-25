В Пермском крае увеличат производство молока

В Пермском крае планируется увеличение производства молочной продукции. Такие цели озвучил губернатор региона Дмитрий Махонин на встрече с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут. Об этом сообщается н официальном сайте правительства Пермского края.
Для проведения рабочей встречи между Оксаной Лут и Махониным федеральный министр приехала Пермь. Здесь они обсудили развитие агропромышленного комплекса Прикамья и возможные темпы роста этого сектора. По словам Махонина, одним важнейших направлений на сегодняшний день в регионе является увеличение производства молока. «Поставили себе цель к 2030 году увеличить производство молока на 200 тысяч тонн. Для этого совершенствуем меры поддержки, в том числе при участии аграриев», — отметил губернатор. Он также подчеркнул, что для местных предпринимателей и их развития используются не только региональные, но и федеральные меры поддержки. За 2024 год восемь пермских проектов прошли всероссийский отбор для получения субсидии.
В ходе беседы была затронута и уборочная кампания, к которой агрокомплекс Прикамья сейчас ведет подготовку. На сегодняшний день готовность хранилищ составляет 100%, а готовность техники — 89%.
Отдельно был обсужден вопрос обучения новых кадров, которые свяжут свое будущее с сельским хозяйством. В Прикамье создаются агроклассы, закупается современное оборудование, строятся мастерские и общежития для студентов, получающих среднее специальное образование.
Оксана Лут во время встречи отметила, что уровень развития агропромышленного комплекса в Пермском крае составляет 3%. Это выше среднего в России значения. В завершение визита Оксана Лут и Дмитрий Махонин наградили лучших аграриев региона. Губернатор Прикамья поблагодарил их за добросовестный и многолетний труд в условиях рискованного земледелия.
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