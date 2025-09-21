21 сентября 2025

В Перми на стене дома появился огромный гончар. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа гончара увековечена в центре Перми
Работа гончара увековечена в центре Перми Фото:

Изображение гончара за работой появилось на торце дома 87 по улице Ленина в Перми. Это работа художника Андрея Калугина завершает в этом году масштабный проект по созданию муралов «Монумент АРТ».

«Андрей Калугин работает над муралом, завершающим фестиваль „МОНУМЕНТ АРТ“ в этом году. Картина на ул. Ленина, 87», — говорится в telegram-канале фестиваля.

Андрей Калугин (Versus Flow) — художник из Дагестана. Его произведения хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств, Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан и частных собраниях.

В 2025 году в рамках проекта «Монумент АРТ» в Перми появилось девять муралов. Ранее URA.RU показывало часть из них. 

Гончар за работой
Гончар за работой
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Изображение гончара за работой появилось на торце дома 87 по улице Ленина в Перми. Это работа художника Андрея Калугина завершает в этом году масштабный проект по созданию муралов «Монумент АРТ». «Андрей Калугин работает над муралом, завершающим фестиваль „МОНУМЕНТ АРТ“ в этом году. Картина на ул. Ленина, 87», — говорится в telegram-канале фестиваля. Андрей Калугин (Versus Flow) — художник из Дагестана. Его произведения хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств, Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан и частных собраниях. В 2025 году в рамках проекта «Монумент АРТ» в Перми появилось девять муралов. Ранее URA.RU показывало часть из них. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...