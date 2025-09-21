Изображение гончара за работой появилось на торце дома 87 по улице Ленина в Перми. Это работа художника Андрея Калугина завершает в этом году масштабный проект по созданию муралов «Монумент АРТ».
«Андрей Калугин работает над муралом, завершающим фестиваль „МОНУМЕНТ АРТ“ в этом году. Картина на ул. Ленина, 87», — говорится в telegram-канале фестиваля.
Андрей Калугин (Versus Flow) — художник из Дагестана. Его произведения хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств, Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан и частных собраниях.
В 2025 году в рамках проекта «Монумент АРТ» в Перми появилось девять муралов. Ранее URA.RU показывало часть из них.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!