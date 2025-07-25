«Уральский Халк» Иван Штырков сразится с экс-бойцом UFC в День города

Боец Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» проведет свой следующий бой 16 августа на День города в Екатеринбурге. На турнире RCC Fair Fight 32 он сразится с экс-бойцом UFC и чемпионом российской лиги Fight Nights Арменом Петросяном, сообщили URA.RU в пресс-службе промоушена.
«Звезда ММА Иван Штырков и экс-боец UFC, чемпион Fight Nights Армен Петросян проведут бой в полутяжелом весе по кикбоксингу на турнире RCC Fair Fight 32. Шоу состоится 16 августа в Екатеринбурге и станет частью первого дня масштабного спортивного фестиваля „Энергия РМК“ Для Армена это первый бой после завершения карьеры в UFC и первый профессиональный поединок по кикбоксингу спустя восемь лет выступлений в ММА», — говорится в сообщении.
В 2017 году Петросян уже приезжал в Екатеринбург на соревнование «Честный бой», одержав победу над трехкратным чемпионом мира из Словакии Владимиром Идрани. После чего в смешанных единоборствах через четыре боя и чемпионство подписал контракт с UFC.
Ранее Штырков дрался по правилам кикбоксинга с швейцарцем Ясубеем Эномото, который до этого нанес уральцу первое поражение в карьере. В 2025-м у «Уральского Халка» 10-летний юбилей с начала профессионального пути. В честь этого сняли документальный фильм и провели спецпоказ в Академии единоборств РМК.
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