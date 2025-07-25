Убийство главы батальона «Арбат» переквалифицировали в теракт

Уголовное дело об убийстве главы батальона «Арбат» Армена Саркисяна, погибшего в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве 3 февраля 2025 года, переквалифицировано на статью «теракт». Об этом сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов.
«Дело об убийстве Саркисяна мы действительно переквалифицировали на теракт», — заявил Денисов в интервью MK.RU. Он также сообщил о значительном прогрессе в расследовании и уточнил, что взрыв был совершен по заказу украинских властей с участием этнических криминальных групп.
В ходе расследования установлено, что один из участников преступления доставил на место происшествия противопехотную мину с модернизированным взрывателем: отдельно был заложен пластид, которым, предположительно, дистанционно подорвали основное устройство. Еще как минимум двое подозреваемых осуществляли наблюдение за ситуацией. Один из фигурантов дела сразу после совершенного преступления покинул территорию России и в настоящее время заочно привлечен к ответственности.
Взрыв произошел утром 3 февраля 2025 года в лифтовом холле одной из высоток жилого комплекса «Алые паруса» на Авиационной улице. Изначально в результате происшествия погиб один человек, четверо получили тяжелые травмы. Позднее Следственный комитет уточнил, что еще один из пострадавших скончался в больнице. Позднее погибший был опознан как Армен Саркисян — основатель добровольческого батальона «Арбат», принимавшего участие в конфликте на Донбассе, передает «Царьград». Следствие рассматривает различные версии подготовки теракта, в том числе возможность участия смертника. По данным СМИ, ущерб от взрыва составил восемь миллионов рублей, передает VSE42.ru.
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