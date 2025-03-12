После взрыва в «Алых парусах» возбуждено дело об организации незаконной миграции

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После взрыва в ЖК в Москве завели уголовное дело об организации незаконной миграции
После взрыва в ЖК в Москве завели уголовное дело об организации незаконной миграции Фото:
новость из сюжета
В Московском ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв

В ходе расследования взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, где погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции», — сказал представитель органов. Его слова передает РИА Новости. По словам источника, в контексте данного дела уже начаты первые процессуальные действия.

Ранее стало известно, что, по предварительной информации, лицо, осуществившее взрыв в жилом комплексе «Алые паруса», незаконно приобрело документы, которые позволяли ему проживать на территории России. Об этом сообщили правоохранительные органы.

Утром 3 февраля 2025 года в жилом комплексе «Алые паруса», который считается одним из наиболее престижных в Москве, произошел взрыв. В результате инцидента скончался Армен Саркисян, глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат». Саркисян был госпитализирован с серьезными травмами, но медики не смогли его спасти. Вторым жертвой взрыва стал человек, который, по предварительным данным, действовал в качестве убийцы-смертника. Сообщается, что заговор против Саркисяна разрабатывался группой лиц на протяжении более месяца.

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В ходе расследования взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, где погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции», — сказал представитель органов. Его слова передает РИА Новости. По словам источника, в контексте данного дела уже начаты первые процессуальные действия. Ранее стало известно, что, по предварительной информации, лицо, осуществившее взрыв в жилом комплексе «Алые паруса», незаконно приобрело документы, которые позволяли ему проживать на территории России. Об этом сообщили правоохранительные органы. Утром 3 февраля 2025 года в жилом комплексе «Алые паруса», который считается одним из наиболее престижных в Москве, произошел взрыв. В результате инцидента скончался Армен Саркисян, глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат». Саркисян был госпитализирован с серьезными травмами, но медики не смогли его спасти. Вторым жертвой взрыва стал человек, который, по предварительным данным, действовал в качестве убийцы-смертника. Сообщается, что заговор против Саркисяна разрабатывался группой лиц на протяжении более месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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