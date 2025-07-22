Российские войска нанесли серию интенсивных ударов по позициям украинской армии. По данным Military Watch Magazine, их эффективность повысилась из-за ослабления украинской ПВО. Кроме того, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новотроицкое в ДНР. Ход боевых действий на 22 июля — в материале URA.RU.
Удары ВС РФ
В селе Великомихайловка, расположенном в Днепропетровской области, российские военные ликвидировали подразделение ВСУ, бойцы которого ранее проходили обучение в Великобритании. Для поражения цели были использованы авиационные бомбы ФАБ, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский,
Кроме того, российские бойцы провели серию мощных атак на позиции украинской армии. Как отмечает издание Military Watch Magazine, эффективность этих ударов возросла из-за значительного ослабления украинской системы ПВО. В ходе операции российским войскам удалось вывести из строя ключевые элементы противовоздушной обороны противника, в том числе зенитные комплексы С-300 и американские системы Patriot.
Запорожское направление
На подступах к Орехову российские подразделения прорвали оборонительные рубежи ВСУ. По последним данным, под контроль взят кирпичный завод в Малой Токмачке, а бои за само село продолжаются, передает telegram-канал WarGonzo.
Донецкое направление
На южном участке донецкого направления российские войска углубляются в оборону противника. Они форсировали реку Волчья в районе Ялты и приблизились к селу Филия. На покровском направлении зафиксировано продвижение штурмовых групп в пределах поселка Зверево и севернее Яблоновки.
На правом фланге российские подразделения охватывают Мирноград с северо-востока. В районе Константиновки идут бои за Полтавку, а также отмечается продвижение между Русиным Яром и Степановкой. Одновременно ведется зачистка западной окраины Белой Горы и прилегающих территорий. Также Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новотроецкое в ДНР.
Часовоярское направление
Бои за Часов Яр не утихают. В городе идут ожесточенные столкновения.
Харьковское направление
На великобурлукском участке фронта российские войска уничтожают тяжелую технику ВСУ. Украинская сторона пытается укрепить оборону между Хатним и Амбарным, в то время как боевые действия продолжаются южнее Мелового.
Сумское направление
В районах Кондратовки и Юнаковки сохраняется высокая интенсивность боев. Поступают сообщения о возможном освобождении Варачино. Российские подразделения постепенно расширяют плацдарм в районе Поповки-Демидовки, а также у Марьино.
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