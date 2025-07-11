Российские силы освободили Зеленую Долину, ВСУ ударили по администрации Энергодара: карта СВО на 11 июля

ВС РФ взяли под контроль Зеленую Долину в ДНР
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Группировка «Запад» взяла населенный пункт в ДНР
Группировка «Запад» взяла населенный пункт в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки российские военные установили контроль над населенным пунктом Зеленая Долина, расположенным в ДНР. Этот результат был достигнут благодаря скоординированным действиям войсковой группировки «Запад», сообщили в Минобороны России.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС отметил, что взятие Зеленой Долины создает условия для ускорения наступательных операций ВС РФ к северу от Красного Лимана. Кроме того, по его словам, успех способствует ограничению логистических возможностей ВСУ на этом направлении фронта. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Запорожский фронт

На запорожском фронте российские подразделения завершили вытеснение ВСУ из Каменского и проводят зачистку территорий, перешедших под их контроль. Одновременно авиация и артиллерийские подразделения наносят удары по позициям ВСУ на направлениях возможного дальнейшего наступления. Украинские силы предпринимают попытки сдержать продвижение российских войск с помощью контратак, однако эти действия пока не приносят успеха.

Кроме того, в ночь на 11 июля здание администрации города Энергодара в Запорожской области подверглось атаке беспилотника-камикадзе, сообщил глава городской администрации Максим Пухов. Удар пришелся по крыше административного здания. В момент происшествия внутри никого не было, а возгорания удалось избежать.

Донецкий фронт

На донецком фронте российские войска продолжают расширять зону контроля к северу и западу от ранее освобожденного населенного пункта Толстой. Зафиксированы продвижения в сторону населенного пункта Искра, что в перспективе может повлиять на логистические маршруты ВСУ в Зеленом Гаю и Новохатском, по которым в настоящее время ведется артиллерийский обстрел со стороны российских подразделений. По имеющимся сведениям, в Новохатском украинские силы сосредотачивают подразделения, ранее выведенные из Грушевского. Кроме того, поступает информация о продвижении российских войск в районах населенных пунктов Воскресенка и Мирное.

Покровское направление

Продолжаются интенсивные боевые действия на нескольких участках фронта. Украинская армия предпринимает активные попытки сдержать наступление российских сил к городу, используя дальнобойные средства поражения.

Константиновское направление

Здесь российские войска достигли тактических успехов в районе Яблоновки. В самом населенном пункте бои постепенно перемещаются ближе к его центральной части.

Краснолиманское направление

В результате интенсивных боев и усилившегося наступления российских войск на позиции украинской армии в населенном пункте Зеленая Долина, украинские формирования были вынуждены оставить этот населенный пункт и отойти на вторую и третью линии обороны, расположенные западнее Зеленой Долины. Кроме того, одно из украинских подразделений было переброшено в район населенного пункта Колодези, где оперативно-тактическая ситуация для ВСУ остается сложной.

Сумское направление

Сумское направление остается зоной активных боевых действий. ВСУ осуществляют переброску дополнительных подразделений и техники с целью сдержать наступление российских войск и воспрепятствовать формированию буферной зоны безопасности. Однако в долгосрочной перспективе такие меры не представляются эффективными. На ряде участков фронта наблюдаются встречные бои. Вблизи государственной границы продолжаются столкновения: по одним сведениям, российским частям удалось оттеснить украинские силы в район Рыжевки, согласно другим источникам, ВСУ усиливают группировку за счет резервов и продолжают атаки на позиции российских подразделений.

Харьковское направление

В районе населенного пункта Богуславка Харьковской области продолжаются интенсивные боевые столкновения. Украинские формирования предпринимают активные попытки вернуть ранее утраченные позиции и рубежи вблизи населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка. С начала недели ВСУ провели свыше 10 масштабных атак. При этом основным плацдармом для наступательных действий украинских военных остается Богуславка, где сосредоточены их основные силы, а также материально-техническая база. Кроме того, в этом районе были выявлены укрепленные командные пункты и пункты управления украинских войск.

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За последние сутки российские военные установили контроль над населенным пунктом Зеленая Долина, расположенным в ДНР. Этот результат был достигнут благодаря скоординированным действиям войсковой группировки «Запад», сообщили в Минобороны России. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС отметил, что взятие Зеленой Долины создает условия для ускорения наступательных операций ВС РФ к северу от Красного Лимана. Кроме того, по его словам, успех способствует ограничению логистических возможностей ВСУ на этом направлении фронта. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU. Запорожский фронт На запорожском фронте российские подразделения завершили вытеснение ВСУ из Каменского и проводят зачистку территорий, перешедших под их контроль. Одновременно авиация и артиллерийские подразделения наносят удары по позициям ВСУ на направлениях возможного дальнейшего наступления. Украинские силы предпринимают попытки сдержать продвижение российских войск с помощью контратак, однако эти действия пока не приносят успеха. Кроме того, в ночь на 11 июля здание администрации города Энергодара в Запорожской области подверглось атаке беспилотника-камикадзе, сообщил глава городской администрации Максим Пухов. Удар пришелся по крыше административного здания. В момент происшествия внутри никого не было, а возгорания удалось избежать. Донецкий фронт На донецком фронте российские войска продолжают расширять зону контроля к северу и западу от ранее освобожденного населенного пункта Толстой. Зафиксированы продвижения в сторону населенного пункта Искра, что в перспективе может повлиять на логистические маршруты ВСУ в Зеленом Гаю и Новохатском, по которым в настоящее время ведется артиллерийский обстрел со стороны российских подразделений. По имеющимся сведениям, в Новохатском украинские силы сосредотачивают подразделения, ранее выведенные из Грушевского. Кроме того, поступает информация о продвижении российских войск в районах населенных пунктов Воскресенка и Мирное. Покровское направление Продолжаются интенсивные боевые действия на нескольких участках фронта. Украинская армия предпринимает активные попытки сдержать наступление российских сил к городу, используя дальнобойные средства поражения. Константиновское направление Здесь российские войска достигли тактических успехов в районе Яблоновки. В самом населенном пункте бои постепенно перемещаются ближе к его центральной части. Краснолиманское направление В результате интенсивных боев и усилившегося наступления российских войск на позиции украинской армии в населенном пункте Зеленая Долина, украинские формирования были вынуждены оставить этот населенный пункт и отойти на вторую и третью линии обороны, расположенные западнее Зеленой Долины. Кроме того, одно из украинских подразделений было переброшено в район населенного пункта Колодези, где оперативно-тактическая ситуация для ВСУ остается сложной. Сумское направление Сумское направление остается зоной активных боевых действий. ВСУ осуществляют переброску дополнительных подразделений и техники с целью сдержать наступление российских войск и воспрепятствовать формированию буферной зоны безопасности. Однако в долгосрочной перспективе такие меры не представляются эффективными. На ряде участков фронта наблюдаются встречные бои. Вблизи государственной границы продолжаются столкновения: по одним сведениям, российским частям удалось оттеснить украинские силы в район Рыжевки, согласно другим источникам, ВСУ усиливают группировку за счет резервов и продолжают атаки на позиции российских подразделений. Харьковское направление В районе населенного пункта Богуславка Харьковской области продолжаются интенсивные боевые столкновения. Украинские формирования предпринимают активные попытки вернуть ранее утраченные позиции и рубежи вблизи населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка. С начала недели ВСУ провели свыше 10 масштабных атак. При этом основным плацдармом для наступательных действий украинских военных остается Богуславка, где сосредоточены их основные силы, а также материально-техническая база. Кроме того, в этом районе были выявлены укрепленные командные пункты и пункты управления украинских войск.
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