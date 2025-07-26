DM: Максвелл готова рассказать о связях Трампа с 14-летней жертвой Эпштейна

Осужденная за торговлю несовершеннолетними Гислейн Максвелл может раскрыть детали встречи президента США Дональда Трампа с 14-летней жертвой скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает одно из зарубежных издания.
По данным Daily Mail, высокопоставленные чиновники министерства юстиции США 25 июля ознакомились со стенограммами показаний Максвелл, которые она давала в суде в 2021 году. В этих материалах содержится информация о том, что Трамп однажды контактировал с несовершеннолетней американкой, фигурирующей в деле под псевдонимом «Джейн».
Девушка утверждала, что Эпштейн неоднократно подвергал ее насилию, а также привозил в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго в середине 1990-х годов. Там она и познакомилась с будущим президентом. По информации издания, в те годы Трамп и Эпштейн поддерживали близкие отношения. Республиканец не раз летал на частном самолете финансиста, а также посещал его мероприятия.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала материал, в котором сообщалось, что журналисты издания ознакомились с альбомом, созданным к 50-летнему юбилею финансиста Джеффри Эпштейна. В публикации утверждалось, что глава США Дональд Трамп якобы отправил Эпштейну письмо, в качестве подарка приложив рисунок обнаженной женщины, выполненный вручную. В свою очередь, американский предприниматель Илон Маск выразил сомнения относительно подлинности этого письма. Сам Трамп объявил о планах инициировать судебное разбирательство в отношении WSJ, его материнской корпорации NewsCorp, а также медиамагната Руперта Мердока.
Американский финансист Джеффри Эпштейн был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года по подозрению в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Согласно заявлениям прокуратуры, с 2002 по 2005 год Эпштейн приглашал несовершеннолетних девушек, некоторым из которых на момент совершения преступлений было всего 14 лет, в свой особняк на Манхэттене. Уголовное дело против Эпштейна вызвало широкий общественный резонанс, однако 10 августа 2019 года он был обнаружен мертвым в тюремной камере, официальной причиной смерти было названо самоубийство. Несмотря на его кончину, расследование продолжается, а связи Эпштейна с известными фигурами остаются предметом активного обсуждения в обществе.
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