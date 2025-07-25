25 июля 2025

Спасшаяся в смертельном пожаре екатеринбурженка выпрыгнула из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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В пожаре погибли один взрослый и трое детей
В пожаре погибли один взрослый и трое детей Фото:

Женщина, уцелевшая в жутком ночном пожаре в Екатеринбурге, спаслась, выпрыгнув из окна. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Хозяйка выпрыгнула со второго этажа горящего дома и получила серьезные травмы — переломы ребер. Также есть подозрение на перелом позвоночника. Двое детей-подростков сумели выбраться сами, они спали на первом этаже», — объяснил собеседник агентства. Из объятого пламенем жилища удалось спасти еще одного ребенка, с серьезными ожогами он сейчас в реанимации.

Всего в момент трагедии в доме было восемь человек: хозяйка с детьми и приехавшая к ней в гости подруга со своими детьми и парнем старшей дочери. Четверо из них погибли: женщина, шестилетний мальчик, трехмесячный младенец и 17-летний юноша. Они задохнулись угарным газом. По данным силовиков, в роковую ночь компания алкоголь не употребляла. Предварительная причина — неисправная проводка.

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Женщина, уцелевшая в жутком ночном пожаре в Екатеринбурге, спаслась, выпрыгнув из окна. Об этом URA.RU сообщил источник. «Хозяйка выпрыгнула со второго этажа горящего дома и получила серьезные травмы — переломы ребер. Также есть подозрение на перелом позвоночника. Двое детей-подростков сумели выбраться сами, они спали на первом этаже», — объяснил собеседник агентства. Из объятого пламенем жилища удалось спасти еще одного ребенка, с серьезными ожогами он сейчас в реанимации. Всего в момент трагедии в доме было восемь человек: хозяйка с детьми и приехавшая к ней в гости подруга со своими детьми и парнем старшей дочери. Четверо из них погибли: женщина, шестилетний мальчик, трехмесячный младенец и 17-летний юноша. Они задохнулись угарным газом. По данным силовиков, в роковую ночь компания алкоголь не употребляла. Предварительная причина — неисправная проводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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