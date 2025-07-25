Спасшаяся в смертельном пожаре екатеринбурженка выпрыгнула из окна

26 июля 2025 в 11:51 Размер текста - 17 +

В пожаре погибли один взрослый и трое детей Фото: прокуратура Свердловской области Женщина, уцелевшая в жутком ночном пожаре в Екатеринбурге, спаслась, выпрыгнув из окна. Об этом URA.RU сообщил источник. «Хозяйка выпрыгнула со второго этажа горящего дома и получила серьезные травмы — переломы ребер. Также есть подозрение на перелом позвоночника. Двое детей-подростков сумели выбраться сами, они спали на первом этаже», — объяснил собеседник агентства. Из объятого пламенем жилища удалось спасти еще одного ребенка, с серьезными ожогами он сейчас в реанимации. Всего в момент трагедии в доме было восемь человек: хозяйка с детьми и приехавшая к ней в гости подруга со своими детьми и парнем старшей дочери. Четверо из них погибли: женщина, шестилетний мальчик, трехмесячный младенец и 17-летний юноша. Они задохнулись угарным газом. По данным силовиков, в роковую ночь компания алкоголь не употребляла. Предварительная причина — неисправная проводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщина, уцелевшая в жутком ночном пожаре в Екатеринбурге, спаслась, выпрыгнув из окна. Об этом URA.RU сообщил источник. «Хозяйка выпрыгнула со второго этажа горящего дома и получила серьезные травмы — переломы ребер. Также есть подозрение на перелом позвоночника. Двое детей-подростков сумели выбраться сами, они спали на первом этаже», — объяснил собеседник агентства. Из объятого пламенем жилища удалось спасти еще одного ребенка, с серьезными ожогами он сейчас в реанимации. Всего в момент трагедии в доме было восемь человек: хозяйка с детьми и приехавшая к ней в гости подруга со своими детьми и парнем старшей дочери. Четверо из них погибли: женщина, шестилетний мальчик, трехмесячный младенец и 17-летний юноша. Они задохнулись угарным газом. По данным силовиков, в роковую ночь компания алкоголь не употребляла. Предварительная причина — неисправная проводка.