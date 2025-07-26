Губернатор Амурской области осмотрел место крушения Ан-24

Больше 130 спасателей работают на месте рушения Ан-24. Бортовые самописцы отправлены в Москву, где в ближайшее время эксперты начнут их расшифровку. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
«Осмотрел место крушения самолета Ан-24. Бортовые самописцы уже доставлены в Москву, в ближайшее время специалисты приступят к их расшифровке», — пишет у себя в telegram-канале губернатор. Орлов также поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативную работу на месте события.
24 июля произошло авиакрушение с участием самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». На момент трагедии на борту находились 49 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил о намерении провести всестороннее расследование обстоятельств происшествия и принять необходимые меры для повышения уровня безопасности полетов. Росавиация выплатит родственникам погибших компенсацию в размере 5 миллионов рублей.
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