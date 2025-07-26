Губернатор Амурской области осмотрел место крушения Ан-24

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Орлов сообщил о работе спецслужб на месте крушения Ан-24 в Амурской области
Орлов сообщил о работе спецслужб на месте крушения Ан-24 в Амурской области Фото:
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Больше 130 спасателей работают на месте рушения Ан-24. Бортовые самописцы отправлены в Москву, где в ближайшее время эксперты начнут их расшифровку. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Осмотрел место крушения самолета Ан-24. Бортовые самописцы уже доставлены в Москву, в ближайшее время специалисты приступят к их расшифровке», — пишет у себя в telegram-канале губернатор. Орлов также поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативную работу на месте события.

24 июля произошло авиакрушение с участием самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». На момент трагедии на борту находились 49 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил о намерении провести всестороннее расследование обстоятельств происшествия и принять необходимые меры для повышения уровня безопасности полетов. Росавиация выплатит родственникам погибших компенсацию в размере 5 миллионов рублей.

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Больше 130 спасателей работают на месте рушения Ан-24. Бортовые самописцы отправлены в Москву, где в ближайшее время эксперты начнут их расшифровку. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. «Осмотрел место крушения самолета Ан-24. Бортовые самописцы уже доставлены в Москву, в ближайшее время специалисты приступят к их расшифровке», — пишет у себя в telegram-канале губернатор. Орлов также поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативную работу на месте события. 24 июля произошло авиакрушение с участием самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». На момент трагедии на борту находились 49 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил о намерении провести всестороннее расследование обстоятельств происшествия и принять необходимые меры для повышения уровня безопасности полетов. Росавиация выплатит родственникам погибших компенсацию в размере 5 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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