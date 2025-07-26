Командиры ВСУ массово бегут из Красноармейска

Большинство украинских командиров покинули Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР на фоне начавшегося штурма ВС РФ, украинские военные в городе деморализованы и ищут возможности для отхода. Об этом сообщает военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.
«В Покровске идет наступательная операция. Они готовились к этому штурму, когда мы начнем штурмовать, эвакуировали все, что можно. Командиров там практически не осталось, гражданские сигнализируют, что они думают, как отступать», — сообщил Ян Гагин, его слова передает ТАСС. Эксперт отметил, что украинские силы понимают, что город вскоре будет освобожден армией России, и обсуждают между собой возможные пути спасения.
По словам Гагина, в районе Красноармейска ВСУ испытывают нехватку кадров. Он сообщил, что в городе идут активные бои и выразил уверенность, что украинский гарнизон в городе падет в ближайшее время.
Красноармейск является ключевым узлом материально-технического снабжения украинской группировки на этом направлении. Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подчеркивал, что утрата этого города станет серьезной потерей для Украины. А российские военкоры сообщали о том, что ВС РФ начали масштабное наступление сразу на нескольких направлениях фронта.
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