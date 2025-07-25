«Не проверили проводку»: семья купила дом под Екатеринбургом и сгорела в нем через неделю

Семья купила дом под Екатеринбургом и сгорела в нем через неделю

26 июля 2025 в 12:20 Размер текста - 17 +

Подробности и причины несчастья выясняют дознаватели и следователи (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дом, в котором случился пожар, унесший жизни четверых человек, был куплен за неделю до трагедии. Подробности трагедии, разыгравшейся ночью 26 июля в Екатеринбурге, URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Дачный домик был приобретен всего несколько дней назад — 19 июля. Скорее всего, электропроводку в момент оформления сделки по покупке дома тщательно не проверили, что и могло привести к непоправимым последствиям», — объяснил он. В роковую ночь в доме было восемь человек: хозяйка и ее подруга, обе с детьми. Спиртное они не употребляли, помылись в бане и легли спать. Когда возникло возгорание, хозяйка сумела спастись, выпрыгнув из окна второго этажа. Двое детей, ночевавшие на первом, выбежали сами. Удалось спасти еще одного мальчика, но он получил серьезные ожоги. А подруга и трое детей погибли, надышавшись угарным газом. Это подросток 17 лет, мальчик шести лет и трехмесячная девочка. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дом, в котором случился пожар, унесший жизни четверых человек, был куплен за неделю до трагедии. Подробности трагедии, разыгравшейся ночью 26 июля в Екатеринбурге, URA.RU сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Дачный домик был приобретен всего несколько дней назад — 19 июля. Скорее всего, электропроводку в момент оформления сделки по покупке дома тщательно не проверили, что и могло привести к непоправимым последствиям», — объяснил он. В роковую ночь в доме было восемь человек: хозяйка и ее подруга, обе с детьми. Спиртное они не употребляли, помылись в бане и легли спать. Когда возникло возгорание, хозяйка сумела спастись, выпрыгнув из окна второго этажа. Двое детей, ночевавшие на первом, выбежали сами. Удалось спасти еще одного мальчика, но он получил серьезные ожоги. А подруга и трое детей погибли, надышавшись угарным газом. Это подросток 17 лет, мальчик шести лет и трехмесячная девочка. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).