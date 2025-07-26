В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения второй раз за утро

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В Росавиации сообщили о временном ограничении на полеты
В Росавиации сообщили о временном ограничении на полеты Фото:

В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) снова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причем примерно за полчаса до этого ограничения были сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пишет в своем telegram-канале Росавиация. Утром в этих аэропортах уже вводили ограничения, они действовали в районе двух часов.

Ранее в Северной Осетии во второй раз был введен план «Ковер», рассказал глава региона Сергей Меняйло. Также он добавил, что был введен режим опасности из-за атак беспилотников. В регионе возможны перебои с мобильной связью и интернетом.

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В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) снова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причем примерно за полчаса до этого ограничения были сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пишет в своем telegram-канале Росавиация. Утром в этих аэропортах уже вводили ограничения, они действовали в районе двух часов. Ранее в Северной Осетии во второй раз был введен план «Ковер», рассказал глава региона Сергей Меняйло. Также он добавил, что был введен режим опасности из-за атак беспилотников. В регионе возможны перебои с мобильной связью и интернетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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