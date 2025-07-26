В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения второй раз за утро

В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) снова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причем примерно за полчаса до этого ограничения были сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пишет в своем telegram-канале Росавиация. Утром в этих аэропортах уже вводили ограничения, они действовали в районе двух часов.
Ранее в Северной Осетии во второй раз был введен план «Ковер», рассказал глава региона Сергей Меняйло. Также он добавил, что был введен режим опасности из-за атак беспилотников. В регионе возможны перебои с мобильной связью и интернетом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.