В аэропорте Грозного ввели ограничения в третий раз за день

В аэропорту Грозного в третий раз ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причем 40 минут назад ограничения были сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пишет в своем telegram-канале Росавиация.
Ранее утром и несколькими часами ранее по информации главы региона Сергея Меняйло уже был введен план «Ковер». Кроме того, был введен режим опасности из-за атак беспилотников. Возможны перебои или снижение скорости мобильного интернета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.