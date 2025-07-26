В аэропорте Грозного ввели ограничения в третий раз за день

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В аэропорту Грозного в третий раз за день ввели ограничения
В аэропорту Грозного в третий раз за день ввели ограничения Фото:

В аэропорту Грозного в третий раз ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причем 40 минут назад ограничения были сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пишет в своем telegram-канале Росавиация.

Ранее утром и несколькими часами ранее по информации главы региона Сергея Меняйло уже был введен план «Ковер». Кроме того, был введен режим опасности из-за атак беспилотников. Возможны перебои или снижение скорости мобильного интернета.

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В аэропорту Грозного в третий раз ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причем 40 минут назад ограничения были сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пишет в своем telegram-канале Росавиация. Ранее утром и несколькими часами ранее по информации главы региона Сергея Меняйло уже был введен план «Ковер». Кроме того, был введен режим опасности из-за атак беспилотников. Возможны перебои или снижение скорости мобильного интернета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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