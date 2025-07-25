В пермском депутатском корпусе возмутились закрытию почтовых отдалений в крае

Закрытие почтового отделения в Чердыни (Пермский край) — это повод для обращения с жалобой в федеральное управление структуры. С таким заявлением выступил координатор реготделения ЛДПР в Прикамье, депутат заксобрания Олег Постников.
«В Чердыни закрылось отделение почты, зато работает в поселке Рябинино. Не проще ли операторов и почтальонов возить на работу в город или компенсировать им проезд? <...> Готовлю обращение в федеральное руководство „Почты России“», — написал депутат ЗС в своем telegram-канале.
По данным Постникова, в Рябинино проживает порядка 1452 человек, а в муниципальном центре — 4502. Горожанам сейчас придется преодолевать путь в несколько километров (10 — по прямой), чтобы получить услугу.
В местном отделении объяснили временную меру дефицитом кадров. Ранее по этой же причине закрылось почтовое отделение в Песьянке. В Добрянке — осталось функционировать одно из трех. До этого жителей Полазны оставили без почтовой связи.
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