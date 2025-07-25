25 июля 2025

В пермском депутатском корпусе возмутились закрытию почтовых отдалений в крае

Постников обратится к руководству почты после закрытия отделения в Чердыни
© Служба новостей «URA.RU»
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Как правило, почтовые отделения закрываются из-за нехватки персонала
Как правило, почтовые отделения закрываются из-за нехватки персонала Фото:

Закрытие почтового отделения в Чердыни (Пермский край) — это повод для обращения с жалобой в федеральное управление структуры. С таким заявлением выступил координатор реготделения ЛДПР в Прикамье, депутат заксобрания Олег Постников.

«В Чердыни закрылось отделение почты, зато работает в поселке Рябинино. Не проще ли операторов и почтальонов возить на работу в город или компенсировать им проезд? <...> Готовлю обращение в федеральное руководство „Почты России“», — написал депутат ЗС в своем telegram-канале.

По данным Постникова, в Рябинино проживает порядка 1452 человек, а в муниципальном центре — 4502. Горожанам сейчас придется преодолевать путь в несколько километров (10 — по прямой), чтобы получить услугу.

В местном отделении объяснили временную меру дефицитом кадров. Ранее по этой же причине закрылось почтовое отделение в Песьянке. В Добрянке — осталось функционировать одно из трех. До этого жителей Полазны оставили без почтовой связи.

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Закрытие почтового отделения в Чердыни (Пермский край) — это повод для обращения с жалобой в федеральное управление структуры. С таким заявлением выступил координатор реготделения ЛДПР в Прикамье, депутат заксобрания Олег Постников. «В Чердыни закрылось отделение почты, зато работает в поселке Рябинино. Не проще ли операторов и почтальонов возить на работу в город или компенсировать им проезд? <...> Готовлю обращение в федеральное руководство „Почты России“», — написал депутат ЗС в своем telegram-канале. По данным Постникова, в Рябинино проживает порядка 1452 человек, а в муниципальном центре — 4502. Горожанам сейчас придется преодолевать путь в несколько километров (10 — по прямой), чтобы получить услугу. В местном отделении объяснили временную меру дефицитом кадров. Ранее по этой же причине закрылось почтовое отделение в Песьянке. В Добрянке — осталось функционировать одно из трех. До этого жителей Полазны оставили без почтовой связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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