25 июля 2025

ФК «Челябинск» развернул фан-зону у стадиона перед первым домашним матчем в ФНЛ. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Для футбольных фанатов приготовили много активностей в Челябинске в честь матча
Для футбольных фанатов приготовили много активностей в Челябинске в честь матча Фото:

В Челябинске готовятся к первому домашнему матчу Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Местная команда сыграет с волгоградским «Ротором» на Центральном стадионе. Организаторы подготовили для болельщиков предматчевую развлекательную программу. Их ждали квиз, чемпионат по поеданию хот-догов и выступление кавер-группы.

«Уже с 15:30 у стадиона открылась фан-зона. Работает бесплатная точка с сахарной ватой, которую раздают при предъявлении билета на матч. Любители клубной атрибутики могут посетить официальный магазин „Челябинск“ и пополнить свою коллекцию», — передает корреспондент URA.RU.

Для развлечения гостей работают фотобудка и видеоспиннер, а поклонники электронных игр могут проверить свои навыки в киберфутболе. Маленьких гостей радует детская зона с переводными тату, аквагримом, аниматором, панна-футболом, радиоуправляемыми машинками, играми на точность ударов и настольным футболом.

Также в фан-зоне прошел квиз от «Good Night show», где можно проверить свои знания и выиграть призы. Любители поесть участвовали в конкурсе по поеданию хот-догов от «Уральского фастфуда». На территории работают фуд-корты с разнообразной едой и напитками. Болельщиков также ждет выступление кавер-группы «Кафе Улыбка», которая порадует гостей живой музыкой прямо перед стартовым свистком.

Сам матч начнется в субботу, 26 июля, в 17 часов. Продажи билетов открыли за три дня до события. Первый матч ФНЛ «Челябинск» выиграл, обыграв московский «Торпедо» со счетом 3:2.

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В Челябинске готовятся к первому домашнему матчу Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Местная команда сыграет с волгоградским «Ротором» на Центральном стадионе. Организаторы подготовили для болельщиков предматчевую развлекательную программу. Их ждали квиз, чемпионат по поеданию хот-догов и выступление кавер-группы. «Уже с 15:30 у стадиона открылась фан-зона. Работает бесплатная точка с сахарной ватой, которую раздают при предъявлении билета на матч. Любители клубной атрибутики могут посетить официальный магазин „Челябинск“ и пополнить свою коллекцию», — передает корреспондент URA.RU. Для развлечения гостей работают фотобудка и видеоспиннер, а поклонники электронных игр могут проверить свои навыки в киберфутболе. Маленьких гостей радует детская зона с переводными тату, аквагримом, аниматором, панна-футболом, радиоуправляемыми машинками, играми на точность ударов и настольным футболом. Также в фан-зоне прошел квиз от «Good Night show», где можно проверить свои знания и выиграть призы. Любители поесть участвовали в конкурсе по поеданию хот-догов от «Уральского фастфуда». На территории работают фуд-корты с разнообразной едой и напитками. Болельщиков также ждет выступление кавер-группы «Кафе Улыбка», которая порадует гостей живой музыкой прямо перед стартовым свистком. Сам матч начнется в субботу, 26 июля, в 17 часов. Продажи билетов открыли за три дня до события. Первый матч ФНЛ «Челябинск» выиграл, обыграв московский «Торпедо» со счетом 3:2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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