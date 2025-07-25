В Челябинске готовятся к первому домашнему матчу Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Местная команда сыграет с волгоградским «Ротором» на Центральном стадионе. Организаторы подготовили для болельщиков предматчевую развлекательную программу. Их ждали квиз, чемпионат по поеданию хот-догов и выступление кавер-группы.
«Уже с 15:30 у стадиона открылась фан-зона. Работает бесплатная точка с сахарной ватой, которую раздают при предъявлении билета на матч. Любители клубной атрибутики могут посетить официальный магазин „Челябинск“ и пополнить свою коллекцию», — передает корреспондент URA.RU.
Для развлечения гостей работают фотобудка и видеоспиннер, а поклонники электронных игр могут проверить свои навыки в киберфутболе. Маленьких гостей радует детская зона с переводными тату, аквагримом, аниматором, панна-футболом, радиоуправляемыми машинками, играми на точность ударов и настольным футболом.
Также в фан-зоне прошел квиз от «Good Night show», где можно проверить свои знания и выиграть призы. Любители поесть участвовали в конкурсе по поеданию хот-догов от «Уральского фастфуда». На территории работают фуд-корты с разнообразной едой и напитками. Болельщиков также ждет выступление кавер-группы «Кафе Улыбка», которая порадует гостей живой музыкой прямо перед стартовым свистком.
Сам матч начнется в субботу, 26 июля, в 17 часов. Продажи билетов открыли за три дня до события. Первый матч ФНЛ «Челябинск» выиграл, обыграв московский «Торпедо» со счетом 3:2.
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